Η σημαία στον ιστό της: Ανανέωσε με την ΑΕΚ ο Αραμπατζής (vid)

Για όγδοη σεζόν θα αγωνίζεται στην ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ ο Βαγγέλης Αραμπατζής, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του.

Στην ΑΕΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Βαγγέλης Αραμπατζής, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον σύλλογο για όγδοη χρονιά, όντας αρχηγός.

Ο Βαγγέλης Αραμπατζής δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για 8η χρονιά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στόχος όλων, μετά από μία πολύ δύσκολη χρονιά, είναι να ξανά βρεθεί η ομάδα εκεί που της αρμόζει και ευελπιστώ πως όλοι θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε».

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Αραμπατζή. Ο αρχηγός συνεχίζει και την επόμενη χρονιά στο ανδρικό τμήμα Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο Βαγγέλης έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα μας, συμπληρώνοντας φέτος την 8η χρονιά του με τα κιτρινόμαυρα. Με τον δικέφαλο στο στήθος έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό, δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα!

Βαγγέλη, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!