Ο «Βασιλιάς» που νίκησε τον χρόνο: Ο Καζουγιόσι Μιούρα σκόραρε στα 59 του και έγραψε ιστορία (vid)

Στα 59 το χρόνια, ο Καζουγιόσι «King Kazu» Μιούρα, συνεχίζει να σκοράρει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ο θρύλος του ιαπωνικού ποδοσφαίρου πέτυχε γκολ με τη φανέλα της Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ και έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος που πετυχαίνει γκολ σε επαγγελματικό αγώνα.

Ο Καζουγιόσι Μιούρα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Ο Ιάπωνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στη νίκη της Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ με 7-0 επί της Iwaki Furukawa για το Emperor’s Cup, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ έπειτα από το Νοέμβριο του 2022 και έγινε ο γηραιότερος παίκτης που καταφέρνει να σκοράρει σε επαγγελματικό αγώνα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο «King Kazu», με την επίτευξη αυτού του τέρματος, γνώρισε την αποθέωση από συμπαίκτες και φιλάθλους.

Ο Μιούρα πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 1986 με τη Σάντος στη Βραζιλία και σήμερα διανύει την 42η επαγγελματική του σεζόν. Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει τα 60 του χρόνια, όχι μόνο παραμένει ενεργός, αλλά έχει ήδη ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ έως τον Ιούνιο του 2027.

Η τεράστια επιρροή του Μιούρα ξεπερνά τα γήπεδα. Ο «King Kazu» θεωρείται από πολλούς η πραγματική μορφή που ενέπνευσε τον κόσμο του θρυλικού anime Captain Tubasa και τον ήρωά του, Oliver Atom. Η διαφορά; Ο Atom ήταν χαρακτήρας φαντασίας, ενώ ο Καζουγιόσι Μιούρα είναι πέρα για πέρα αληθινός.