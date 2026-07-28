Με 12 μέλη η αποστολή της Ελλάδας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας

Η εθνική ομάδα της κωπηλασίας Ανδρών-Γυναικών αναχώρησε για το Βαρέζε της Ιταλίας με 12 αθλητές και αθλήτριες, συμπεριλαμβανομένου και του Στέφανου Ντούσκου, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.

Με 12 αθλητές και αθλήτριες αναχώρησε η εθνική Ελλάδος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τον χρυσό Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο να βρίσκεται στην αποστολή.

Την ελληνική ομάδα αποτελούν οι :

Πέτρος Γκαϊδατζής (σκιφ ελ βαρών)

Γαβριέλα Λιόλιου (σκιφ ελ βαρών)

Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου (διπλό σκιφ ελ βαρών)

Στέφανος Ντούσκος (σκιφ)

Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Ανδρέας Μπούρκας (δίκωπος)

Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ)

Χριστίνα Μπούρμπου-Έλενα Διαβάτη-Βάλια Λυκομητρου-Ζωή Φίτσιου (τετραπλό σκιφ)

Τους αγώνες θα μεταδώσει η ΕΡΤ

Την ομάδα συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος Τζιάνι Ποστιλιόνε οι Ομοσπονδιακοί προπονητές Δημήτρης Πέτρου , Αννα Ζαχαριου ο φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Καλογερόπουλος ο γιατρός της ομοσπονδίας Δρ. Γιάννης Χριστογιάννης ενώ αρχηγός της αποστολής ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας και έφορος Εθνικών ομάδων Α-Γ Ρότζερ Γκαττ.