Με 12 μέλη η αποστολή της Ελλάδας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας

Με 12 αθλητές και αθλήτριες αναχώρησε η εθνική Ελλάδος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τον χρυσό Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο να βρίσκεται στην αποστολή.
Την ελληνική ομάδα αποτελούν οι :
Πέτρος Γκαϊδατζής (σκιφ ελ βαρών)
Γαβριέλα Λιόλιου (σκιφ ελ βαρών)
Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου (διπλό σκιφ ελ βαρών)
Στέφανος Ντούσκος (σκιφ)
Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Ανδρέας Μπούρκας (δίκωπος)
Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ)
Χριστίνα Μπούρμπου-Έλενα Διαβάτη-Βάλια Λυκομητρου-Ζωή Φίτσιου (τετραπλό σκιφ)
Τους αγώνες θα μεταδώσει η ΕΡΤ
Την ομάδα συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος Τζιάνι Ποστιλιόνε οι Ομοσπονδιακοί προπονητές Δημήτρης Πέτρου , Αννα Ζαχαριου ο φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Καλογερόπουλος ο γιατρός της ομοσπονδίας Δρ. Γιάννης Χριστογιάννης ενώ αρχηγός της αποστολής ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας και έφορος Εθνικών ομάδων Α-Γ Ρότζερ Γκαττ.