Μάτζικ για Λεμπρόν: «Έχω αμφιβολίες για τη χημεία των Σίξερς»

Ο Μάτζικ Τζόνσον με ανάρτησή του εξέφρασε τις αμφιβολίες του για την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς να μετακομίσει στους Σίξερς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μετά την απόκτηση ενός από τους καλύτερους two-way παίκτες στο πρωτάθλημα και NBA All Star, του Τζέιλεν Μπράουν, οι Σίξερς υπέγραψαν στη συνέχεια τον μεγαλύτερο ελεύθερο παίκτη της αγοράς αυτό το καλοκαίρι, τον 4 φορές πρωταθλητή και μελλοντικό Hall of Famer Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Λεμπρόν καθιστά τους Σίξερς μία από τις καλύτερες ομάδες στο NBA και την μεγαλύτερη απειλή για τους πρωταθλητές Νικς στην Ανατολική Περιφέρεια. Η αρχική πεντάδα τους θα έχει τέσσερις All Stars, Λεμπρόν, Μπράουν, Εμπίντ και Μάξι. Επιθετικά θα είναι εξαιρετικοί. Αλλά και οι τέσσερις είναι συνηθισμένοι να έχουν την μπάλα στα χέρια τους, οπότε είμαι περίεργος να δω τι είδους επίθεση θα σχεδιάσει ο προπονητής Νερς.

Έχω δύο μεγάλες ερωτήσεις για τη Φιλαδέλφεια: μία αφορά το αμυντικό κομμάτι και η δεύτερη είναι η χημεία της ομάδας τους. Αν απαντήσουν σε αυτές τις δύο… προσοχή».