Σύρος: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι - Τα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως

Σήμερα απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται σήμερα, Τρίτη, ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του για την υπόθεση του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τρία κρίσιμα στοιχεία να θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το μυστήριο γύρω από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ παραμένει, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης.

Σήμερα, Τρίτη, ο 41χρονος κατηγορούμενος και η 30χρονη σύζυγός του περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν. Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας.

Παράλληλα, οι ανακριτικές Αρχές στρέφουν την προσοχή τους σε τρία βασικά στοιχεία, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το πρώτο αφορά την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμένεται να αποσαφηνίσει με ακρίβεια τον τρόπο και τις συνθήκες που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό της 42χρονης.

Το δεύτερο είναι η άρση του απορρήτου και η εξέταση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών συσκευών όλων των εμπλεκομένων, από όπου οι Αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν το παρασκήνιο της υπόθεσης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων πριν και μετά το φονικό περιστατικό.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια των Αρχών να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι της Άνω Σύρου.

Πηγή: newsbomb.gr