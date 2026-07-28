Προχωρούν οι επαφές Γιουνάιτεντ-Γιουβέντους για τον Ζίρκζεϊ

Η ιταλική ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Ολλανδό επιθετικό και οι επαφές με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως αναφέρει η «Sun», η Γιουβέντους κατέθεσε πρόταση στην Γιουνάιτεντ για τον μονοετή δανεισμό του 25χρονου επιθετικού, προσφέροντας και υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Το ποσό καλύπτει τις απαιτήσεις των «Κόκκινων Διάβολων», με τις δύο ομάδες να συζητούν τις λεπτομέρειες που αφορούν το deal, με τον Ζίρκζεϊ να περιμένει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στο Τορίνο.

Ο Ολλανδός επιθετικός είναι σύμφωνος στο ενδεχόμενο μετακόμισής του στην Γιουβέντους, αφού θέλει να έχει αγωνιστικό χρόνο, με τον Μάικλ Κάρικ να μην τον έχει στα πλάνα του για τη νέα σεζόν.