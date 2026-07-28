Ολυμπιακός: Το μεσημέρι στην Αθήνα ο Ορτέγκα

Στην Ελλάδα φτάνει το μεσημέρι ο Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Στην Αθήνα έρχεται το μεσημέρι ο Στέφαν Ορτέγκα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 33χρονος τερματοφύλακας αναμένεται στις 15:22 στο «Ελ. Βενιζέλος» με πτήση από το Αμβούργο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Ο Ορτέγκα προορίζεται για βασικός κάτω από τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων» και αυτό ήταν το γεγονός που τον έκανε να πειστεί να συμφωνήσει, ενώ το συμβόλαιό του θα ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Στην Αθήνα έρχεται με την οικογένειά του για πλήρη εγκατάσταση και μετά τα τυπικά, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

