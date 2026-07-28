ΠΑΟΚ: Εισιτήριο διαρκείας και... υπογραφή Κωνσταντέλια

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, η οποία προσφέρει αναμνηστικά δώρα με αυτόγραφα και σημειώματα παικτών σε όσους αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας.

Η διάθεση των ασπρόμαυρων εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται, λίγες ώρες πριν την κομβική ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο τη Ντιναμό Κιέβου (30/7 20:45).

Περισσότεροι από 12.000 φίλοι του Δικεφάλου έχουν σφραγίσει τη θέση τους για την επόμενη σεζόν, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται σε περίπου μία εβδομάδα.

Σε μία συμβολική κίνηση αναγνώρισης της στήριξης στην ομάδα και σεβασμού στον κόσμο, με πρωτοβουλία της διοίκησης, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ μοιράζει σε όλους τους κατόχους διαρκείας συμβολικά δώρα με χειρόγραφα σημειώματα ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ.