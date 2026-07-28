Ταχύπλοο στη Μονεμβασιά τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε στην περιοχή Ασπρούδια

Φωτιά ξέσπασε σε ταχύπλοο σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή Ασπρούδια Μονεμβασιάς.

Λόγω της φωτιάς, το σκάφος βυθίστηκε ανοιχτά της Μονεμβασιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Στο σημείο έσπευσε σωστικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή και είναι καλά στην υγεία του.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: newsit.gr