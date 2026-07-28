Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 71χρονος με ερυθρά αγγελία του Περού για βιασμό ανηλίκου

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 71χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, εντοπίστηκε το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου στον χώρο αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι περουβιανές αρχές τον κατηγορούν ότι τον Ιανουάριο του 2011 εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που είχε με ανήλικη, καθώς και την ευθύνη επίβλεψής της κατά την απουσία των γονέων της, προκειμένου να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Πηγή: newsit.gr