Η Καραγκιουμριούκ ανακοίνωσε τον Σιώπη

Ο Μανώλης Σιώπης άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, αφού η Καραγκιουμριούκ ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2+1 ετών με τον τουρκικό σύλλογο, ο οποίος τον καλωσόρισε με κάθε επισημότητα, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ του.

Ο Σιώπης ολοκλήρωσε την παρουσία του στους «Οράσινους» μετά από ενάμιση χρόνο, διάστημα στο οποίο έγραψε 52 συμμετοχές, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση στη μεσαία γραμμή και προσφέροντας σημαντικές βοήθειες τόσο ανασταλτικά όσο και στον τομέα της έντασης στο παιχνίδι.

Η μετακίνησή του στην Καραγκιουμριούκ είναι η τρίτη θητεία του στο τουρκικό ποδόσφαιρο, αφού στο παρελθόν φόρεσε με τις φανέλες της Αλάνιασπορ και της Τράμπζονσπορ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του στη Super Lig.