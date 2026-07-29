Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μουρίνιο δείχνει την έξοδο στον Έντρικ με νέο δανεισμό

Ο Έντρικ δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς όλα δείχνουν ότι οι «Μρένγκες» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν ξανά με τη μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο νέος προπονητής της Ρεάλ, Ζοζέ Μουρίνιο, έχει ξεκαθαρίσει πως προτιμά να διατηρήσει στο ρόστερ τον Γκονσάλο Γκαρσία, θεωρώντας ότι το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά ως δανεικός στη Λιόν, όπου είχε θετική παρουσία. Σε 16 συμμετοχές στη Ligue 1 σημείωσε πέντε γκολ και επτά ασίστ, ενώ πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ σε δύο εμφανίσεις στο Europa League.

Η Ρεάλ εκτιμά ότι ένας ακόμη δανεισμός θα προσφέρει στον νεαρό φορ περισσότερο χρόνο συμμετοχής και θα συμβάλει στην αγωνιστική του εξέλιξη, πριν επιστρέψει για να διεκδικήσει θέση στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ωστόσο το ενδεχόμενο νέου δανεισμού του Έντρικ συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες.