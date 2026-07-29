Champions League: Τα αποτελέσματα και οι ομάδες που προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ επικράτησε με 3-2 της Τουν στην παράταση (2-2 η κανονική διάρκεια), ανατρέποντας τα δεδομένα μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, ενόψει της διαμόρφωσης των υποψήφιων αντιπάλων στα playoffs της διοργάνωσης.
Την πρόκριση πανηγύρισαν επίσης η Σαμπάχ Μπακού, η Μιάλμπι, η Στουρμ Γκρατς, η Αραράτ και η Τσέλιε, με τη σλοβενική ομάδα να λυγίζει την Εγνατία στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
KUPS – Σαμπάχ Μπακού 0-2 (0-1 πρώτο ματς)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Μιάλμπι 0-0 (0-3 πρώτο ματς)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Τουν 3-2 παρ. (2-2 κ.δ., 1-1 πρώτο ματς)
Τσέλιε – Εγνατία 2-2 (4-1 στα πέναλτι, 3-3 πρώτο ματς)
Χαρτς – Στουρμ Γκρατς 0-2 (0-4 πρώτο ματς)
Σάμροκ Ρόβερς – Αραράτ 2-1 (0-2 πρώτο ματς)