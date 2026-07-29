Champions League: Τα αποτελέσματα και οι ομάδες που προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο

Προκρίσεις, παράταση και πέναλτι είχε το πρόγραμμα της Τρίτης (28/7) στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με έξι ομάδες να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ επικράτησε με 3-2 της Τουν στην παράταση (2-2 η κανονική διάρκεια), ανατρέποντας τα δεδομένα μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, ενόψει της διαμόρφωσης των υποψήφιων αντιπάλων στα playoffs της διοργάνωσης.

Την πρόκριση πανηγύρισαν επίσης η Σαμπάχ Μπακού, η Μιάλμπι, η Στουρμ Γκρατς, η Αραράτ και η Τσέλιε, με τη σλοβενική ομάδα να λυγίζει την Εγνατία στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

KUPS – Σαμπάχ Μπακού 0-2 (0-1 πρώτο ματς)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Μιάλμπι 0-0 (0-3 πρώτο ματς)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Τουν 3-2 παρ. (2-2 κ.δ., 1-1 πρώτο ματς)

Τσέλιε – Εγνατία 2-2 (4-1 στα πέναλτι, 3-3 πρώτο ματς)

Χαρτς – Στουρμ Γκρατς 0-2 (0-4 πρώτο ματς)

Σάμροκ Ρόβερς – Αραράτ 2-1 (0-2 πρώτο ματς)