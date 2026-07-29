Νιούκαστλ: Στο στόχαστρο ο Χόρνιτσεκ της Μπράγκα

Η Νιούκαστλ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Λούκας Χόρνιτσεκ, με τον τερματοφύλακα της Μπράγκα να βρίσκεται πλέον στη λίστα των «Καρακαξών» για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια.

Ο 24χρονος διεθνής με την εθνική Τσεχίας αγωνίζεται σε όλη την επαγγελματική του καριέρα στην πορτογαλική ομάδα και το τελευταίο διάστημα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων από την Αγγλία. Εκτός από τη Νιούκαστλ, για την περίπτωσή του έχουν συνδεθεί και η νεοφώτιστη Χαλ Σίτι, ενώ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε απασχολήσει και τη Λιντς, η οποία πλέον κινείται για την απόκτηση του Τζέιμς Τράφορντ από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, η Νιούκαστλ στράφηκε στον Χόρνιτσεκ αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Τσέχος γκολκίπερ διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 30 εκατ. ευρώ, με την Μπράγκα να μην εμφανίζεται διατεθειμένη να διαπραγματευτεί την παραχώρησή του για χαμηλότερο ποσό.

Από την πλευρά της, η Χαλ έχει ήδη αποκτήσει τον Τζακ Μπάτλαντ από τη Ρέιντζερς, ωστόσο δεν αποκλείεται να κινηθεί και για δεύτερο τερματοφύλακα μετά την αποχώρηση του Ίβορ Πάντουρ. Στο υπάρχον ρόστερ βρίσκονται επίσης οι Ντίλον Φίλιπς και Τιμοτέ Λο-Τουτάλα.

Η υπόθεση του Χόρνιτσεκ αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες, με τη Νιούκαστλ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να αξιολογεί το ενδεχόμενο επίσημης κίνησης για την απόκτησή του.