Ολυμπιακός: Συμφώνησε με τη Σαρλερουά για τον Τιτραουί

Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας ακόμη μεταγραφικής κίνησης, καθώς σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι έχει επέλθει συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό που φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με τον 23χρονο Αλγερινό μέσο να ετοιμάζεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Ο Ταβολιέρι σημειώνει ακόμη ότι ο Τιτραουί αναμένεται να συγκαταλέγεται στους πιο υψηλά αμειβόμενους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.

Στην ανάρτησή του επισημαίνει επίσης πως η μεταγραφή συνδέεται με τη μελλοντική προοπτική της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο αγγλικός σύλλογος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ποδοσφαιριστή και ενδέχεται να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον για τον Αλγερινό χαφ φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Σουόνσι, ωστόσο ο Βέλγος δημοσιογράφος εκτιμά πως οι πιθανότητες να ανατρέψει τα δεδομένα είναι περιορισμένες.