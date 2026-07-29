Αναβλήθηκε η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στην Ουάσινγκτον

Δεν θα ξεκινήσει τελικά σήμερα την πορεία του στην Ουάσινγκτον ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο αγώνας του με τον Άλεξ Ντε Μινόρ για τον πρώτο γύρο επρόκειτο να ξεκινήσει περίπου στη 1 τα ξημερώματα, όμως υπήρξε πολύωρη διακοπή στο πρόγραμμα λόγω βροχής, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αναβολή της αναμέτρησης.

Το ματς θα διεξαχθεί την Τετάρτη (29/7) στις 20.00 (Cosmote Sport 6) και ο νικητής θα παίξει την Πέμπτη (30/7) με τον Κρουζ Χιούιτ, γιο του σπουδαίου Λέιτον, που πέτυχε απέναντι στον Μάρκος Γκιρόν την πρώτη νίκη του σε κυρίως ταμπλό τουρνουά της ATP.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος έχει κερδίσει τις 12 από τις 13 αναμετρήσεις του με τον Ντε Μινόρ (Νο.6), που είναι επικεφαλής του ταμπλό.