Ο Βόλος νίκησε την Καμπούρ και έδειξε θετικά στοιχεία στην Ολλανδία

Ο Βόλος άφησε ιδιαίτερα καλές εντυπώσεις στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία, επικρατώντας με 2-1 της Καμπούρ σε έναν αγώνα όπου έβγαλε αντίδραση και χαρακτήρα, φτάνοντας στη νίκη ακόμη και με παίκτη λιγότερο.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει προβάδισμα μόλις στο 15ο λεπτό. Ο Τζόκας εκτέλεσε απευθείας κόρνερ και αιφνιδίασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-0 για τους Βολιώτες. Η Καμπούρ αντέδρασε και στη μοναδική ουσιαστική της ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο έφτασε στην ισοφάριση, με τον Σούρεν να διαμορφώνει το 1-1 στο 30'.

Στο δεύτερο μέρος οι Ολλανδοί ανέβασαν την πίεσή τους, ενώ ο Βόλος δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τη θέση του όταν ο Ουρτάδο αποβλήθηκε, αφήνοντας την ελληνική ομάδα με δέκα ποδοσφαιριστές.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «κυανέρυθροι» δεν περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο. Αντίθετα, συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ της νίκης και τελικά το βρήκαν στο 70ό λεπτό. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου, ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, κινήθηκε εξαιρετικά, βρέθηκε σε θέση βολής και με άψογο τελείωμα από πλάγια θέση διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Η εμφάνιση του Βόλου άφησε θετικά μηνύματα ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας, με την ομάδα να δείχνει καλή αγωνιστική εικόνα, αποτελεσματικότητα και χαρακτήρα, ακόμη και όταν χρειάστηκε να αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο. Επόμενη φιλική υποχρέωση για το σύνολο του Κώστα Μπράτσου είναι το παιχνίδι του Σαββάτου (1/8) απέναντι στη Χέρενφεν.