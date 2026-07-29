Ρεάλ Μαδρίτης: Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Βινίσιους - Δεν μπαίνει σε συζήτηση η πώλησή του

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Βινίσιους Τζούνιορ να βρίσκεται στο στόχαστρο της Άρσεναλ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση να παραχωρηθεί ο Βραζιλιάνος επιθετικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports News, οι «μερένγκες» θεωρούν τον 26χρονο εξτρέμ έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ και βασικό κομμάτι του αγωνιστικού τους πλάνου για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, υπάρχει αισιοδοξία ότι οι επαφές για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών θα ολοκληρωθούν με επιτυχία.

Το τελευταίο διάστημα είχαν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια που συνέδεαν τον Βινίσιους με πιθανή μεταγραφή στην Premier League, με την Άρσεναλ να παρουσιάζεται ως μία από τις ομάδες που παρακολουθούσαν την περίπτωσή του. Ωστόσο, από τη διοίκηση της Ρεάλ ξεκαθαρίζεται πως δεν εξετάζεται κανένα ενδεχόμενο πώλησης.

Παράλληλα, η πρόσφατη απόκτηση του νεαρού Γιαν Ντιομαντέ προκάλεσε εικασίες ότι θα μπορούσε να αποτελεί τον διάδοχο του Βραζιλιάνου. Εντούτοις, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται, καθώς ο Ντιομαντέ αποκτήθηκε ως επένδυση για το μέλλον και όχι ως αντικαταστάτης του Βινίσιους.

Έτσι, το μήνυμα από τη Μαδρίτη είναι ξεκάθαρο: ο Βινίσιους παραμένει εκτός λίστας προς πώληση, με τη Ρεάλ να επιδιώκει την ανανέωση του συμβολαίου του και να τον υπολογίζει ως έναν από τους ηγέτες της επόμενης ημέρας του συλλόγου.