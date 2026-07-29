Σφοδρή επίθεση της UEFA στον Ινφαντίνο για το σχέδιο πώλησης μεριδίων του Μουντιάλ

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να προχωρήσει στην πώληση μειοψηφικών μεριδίων των εμπορικών και διοργανωτικών δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την UEFA να εξαπολύει σκληρή επίθεση κατά της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times και The Times, η FIFA σχεδιάζει να δημιουργήσει τη νέα θυγατρική FIFA Forward Enterprise (FFE), μέσω της οποίας θα επιτραπεί η είσοδος ιδιωτών επενδυτών με μειοψηφική συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ελέγχου. Το εγχείρημα αποτιμάται περίπου στα 15 δισ. λίρες, ενώ στόχος είναι η άντληση 3,16 δισ. λιρών από επενδυτές.

Η FIFA επιβεβαίωσε το σχέδιο, με τον Ινφαντίνο να υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία θα συμβάλει στη «δημοκρατικοποίηση του ποδοσφαίρου», εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για όλες τις εθνικές ομοσπονδίες.

Η UEFA, ωστόσο, αντέδρασε με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την κίνηση απαράδεκτη.

«Αυτό ξεπερνά μια κόκκινη γραμμή που οι διοικητικοί θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να περάσουν. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς πώληση. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει», αναφέρει μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.

Το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA στο επόμενο Κογκρέσο, ενώ σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, αμερικανικό επενδυτικό σχήμα εμφανίζεται ως το φαβορί για να ηγηθεί της διαδικασίας χρηματοδότησης.

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ FIFA και UEFA, με τον Ινφαντίνο να βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονης κριτικής για σειρά αποφάσεων που αφορούν τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τη διοίκηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας