Μωϋσίδης: «Περήφανος που είμαι στον Ηρακλή - Η εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή δεν σταματά ποτέ»

Την αισιοδοξία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά και την υπερηφάνεια του που συνεχίζει να φορά τη φανέλα του Ηρακλή, εξέφρασε ο Ηλίας Μωϋσίδης από την Ιταλία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός, που προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου, στάθηκε στην εμπειρία της προετοιμασίας στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για εξέλιξη.

«Είναι τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Έχω περάσει από όλα τα στάδια, από τις ακαδημίες μέχρι την άνοδο της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα αντιλαμβάνομαι περισσότερο από ποτέ το μέγεθος αυτού του ιστορικού συλλόγου. Νιώθω περήφανος που βρίσκομαι εδώ και έτοιμος να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη χρονιά», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο φιλικό με την Μπολόνια, ο νεαρός άσος χαρακτήρισε την αναμέτρηση πολύτιμη εμπειρία, επισημαίνοντας πως ο Ηρακλής παρουσίασε στοιχεία από όσα δουλεύει καθημερινά στις προπονήσεις και απέσπασε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία του με τον Βάλτερ Ματζάρι, τονίζοντας πως αποτελεί μοναδική ευκαιρία για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή.

«Το να δουλεύω με έναν προπονητή όπως ο Βάλτερ Ματζάρι είναι μια εμπειρία που δεν έχουν πολλοί νέοι παίκτες. Πιστεύω ότι η εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή δεν σταματά ποτέ και προσπαθώ καθημερινά να βελτιώνομαι, δουλεύοντας πάνω στις αδυναμίες μου», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Μωϋσίδης υπογράμμισε πως βασικός του στόχος είναι να βοηθήσει τον Ηρακλή να πετύχει τους στόχους του, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη, ζητώντας του να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τόσο της ομάδας όσο και των ποδοσφαιριστών που προέρχονται από τις ακαδημίες.