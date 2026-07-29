Αγγλία: Νέος κανονισμός για τους τερματοφύλακες - Ποινή ενός λεπτού αν χρειαστούν ιατρική φροντίδα στο γήπεδο

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ετοιμάζεται να εφαρμόσει έναν νέο κανονισμό που στοχεύει στον περιορισμό των καθυστερήσεων από τραυματισμούς τερματοφυλάκων, σύμφωνα με το BBC Sport.

Βάσει του νέου μέτρου, όταν ο διαιτητής επιτρέπει την είσοδο του ιατρικού επιτελείου για να προσφέρει φροντίδα στον τερματοφύλακα, ο προπονητής της ομάδας θα έχει στη διάθεσή του 10 δευτερόλεπτα για να υποδείξει έναν ποδοσφαιριστή αγρού που θα αποχωρήσει προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο συγκεκριμένος παίκτης θα παραμένει εκτός παιχνιδιού για ένα λεπτό, διάστημα κατά το οποίο η ομάδα του θα αγωνίζεται με αριθμητικό μειονέκτημα.

Αν ο προπονητής δεν υποδείξει ποδοσφαιριστή μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο, τότε ο αρχηγός της ομάδας θα είναι εκείνος που θα αποχωρεί υποχρεωτικά από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό.

Ο νέος κανονισμός έχει στόχο να αποτρέψει τις σκόπιμες καθυστερήσεις και τη διακοπή του ρυθμού των αγώνων μέσω τραυματισμών τερματοφυλάκων, ενισχύοντας τη ροή του παιχνιδιού στο αγγλικό ποδόσφαιρο.