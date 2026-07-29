Σέλτικ: Ανακοίνωσε τον Χογκ με μεταγραφή-ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου

Η Σέλτικ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κάσπερ Χογκ από την Μπόντο/Γκλιμτ, σε μία συμφωνία που έφτασε τα 11 εκατ. λίρες.

Ο 25χρονος Δανός διεθνής επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν, ενώ θα αγωνίζεται με τη φανέλα που φέρει το νούμερο 9. Ο Χογκ εντάσσεται άμεσα στις επιλογές του Μάρτιν Ο'Νιλ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και των προκριματικών του Champions League.

Ο Δανός φορ προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν με την Μπόντο/Γκλιμτ, όπου ξεχώρισε τόσο στο νορβηγικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων πριν η Σέλτικ κινηθεί αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών Σκωτίας, ο Χογκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Όταν μπήκα στα γραφεία και είδα τη φανέλα, ενθουσιάστηκα. Η ιστορία αυτού του συλλόγου είναι τεράστια. Μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν τη Σέλτικ και με την οικογένειά μου και όλοι πιστέψαμε πως αυτή ήταν η ιδανική επιλογή για μένα», ανέφερε.

Παράλληλα, περιέγραψε και τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει να βρίσκομαι μέσα στην περιοχή και να σκοράρω, αλλά και να βοηθώ την ομάδα αμυντικά. Έχω προπονηθεί όλο το καλοκαίρι και αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να μπω αμέσως στη μάχη».