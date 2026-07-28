Η Τορίνο βάζει στο στόχαστρο τον Κουτσουπιά - Στα 6-7 εκατομμύρια η τιμή της Φροζινόνε

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς εξακολουθεί να κερδίζει τις εντυπώσεις στην Ιταλία και οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Φροζινόνε δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από συλλόγους της Serie A.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Tuttosport, η Τορίνο εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές για τον 25χρονο Έλληνα μέσο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση, ωστόσο οι «γκρανάτα» παρακολουθούν στενά την υπόθεση και αξιολογούν τα δεδομένα για ενδεχόμενη κίνηση μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Κουτσουπιάς προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν στη Serie B, όπου αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές της Φροζινόνε. Σε 34 συμμετοχές σημείωσε οκτώ γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ, επιδόσεις που ανέβασαν σημαντικά την αξία του στην ιταλική αγορά και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας.

Η Φροζινόνε δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει εύκολα, καθώς κοστολογεί τον Έλληνα χαφ μεταξύ 6 και 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το οικονομικό αυτό ποσό αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να προχωρήσει στην απόκτησή του.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξει και η διάρκεια του συμβολαίου του, καθώς η συνεργασία του με τη Φροζινόνε ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.