Champions League: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να μπει στους ισχυρούς στην κλήρωση των πλέι-οφ!

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ δεν έκανε το δώρο στην Ένωση, αφού η Τουν έχασε μέσα από τα χέρια της μία δική της πρόκριση μέσα στην Κροατία!

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να μπει ως ισχυρή στην κλήρωση για τα πλέι-οφ του Champions League. Η Ένωση περίμενε αποκλεισμό της Ντινάμο Ζάγκρεμπ από την Τουν στον επαναληπτικό του Μάξιμιρ (πρώτο παιχνίδι 1-1) και για 67 λεπτά, όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν για τους κιτρινόμαυρους.

Οι Ελβετοί είχαν προηγηθεί με 0-2 χάρη σε τέρματα από Λαμπό (4’), Μπούρκι (22’) και έδειχναν να βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση.

Η απευθείας αποβολή του Μπούρκι στο 67ο λεπτό γύρισε όμως τα πάντα. Οι Κροάτες βρήκαν δύο γκολ μέσα σε ένα τετράλεπτο από τους Μπέλιο (74’), Κατσαβέντα (78’) και πήγαν τον επαναληπτικό στην παράταση.

Εκεί εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα και με χρυσό γκολ του Βάλινιτσιτς (112’) πήραν την νίκη με 3-2 και την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο όπου θα παίξουν με τον νικητή του ζευγαριού Κλάκσβικ - Κάουνο Ζαλγκίρις.

Τι σημαίνει τώρα αυτό για την ΑΕΚ; Πως στην κλήρωση της Δευτέρας (3 Αυγούστου, 13:00) για τα πλέι-οφ του Champions League θα βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στο γκρουπ των ανίσχυρων, εκτός αν προκύψει το βράδυ της Τετάρτης ένας αποκλεισμός για κάποια ομάδα εκ των Ερυθρού Αστέρα, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, που όλοι έχουν κερδίσει εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι.

Οι Σέρβοι κέρδισαν την Λαρν με 4-0, οι Σλοβάκοι την Ιμπέρια με 2-0 και οι Πολωνοί την Άαρχους με 4-1.

Επειδή θαύματα δύσκολα γίνονται, η Ένωση κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται στους ανίσχυρους και θα κληρωθεί με κάποιον από τους εξής αντιπάλους που θα βρίσκονται στο γκρουπ των ισχυρών, οι οποίοι όλα δείχνουν ότι θα είναι οι εξής:

Νικητής ζευγαριού: Ερυθρός Αστέρας ή Λαρν - Βίκινγκιουρ ή Χάποελ Μπερ Σέβα

Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Κλάκσβικ ή Κάουνο Ζάλγκιρις

Σέλτικ

Νικητής ζευγαριού: Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Ιμπέρια - Μιάλμπι

Νικητής ζευγαριού: Λεχ Πόζναν ή Άαρχους - Σαμπάχ

Μαζί με την ΑΕΚ στους ανίσχυρους θα βρίσκονται οι εξής ομάδες

Νικητής ζευγαριού: Τσέλιε - Αραράτ

Νικητής ζευγαριού Ομόνοια ή Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας ή Κραϊόβα

ΛΑΣΚ Λίντσερ

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