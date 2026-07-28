Ο ΠΑΟΚ σε αναζήτηση δεξιού μπακ - Οι συζητήσεις με τον Ενρίκε της Βάσκο

Μεταγραφικό σενάριο για τον Πάουλο Ενρίκε της Βάσκο από τη Βραζιλία, την ώρα που ο ΠΑΟΚ αναζητά δεξί μπακ.

Μετά την πώληση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας, οι ασπρόμαυροι κινούνται (και) για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ, που θα πλαισιώσει τον Τζόντζο Κένι.

Τα μεταγραφικά σενάρια των τελευταίων ωρών επιβεβαιώνουν τις προθέσεις των ιθύνοντων του Δικεφάλου, καθώς οι Βραζιλιάνοι «εμπλέκουν» τον ΠΑΟΚ με τον Πάουλο Ενρίκε της Βάσκο Ντα Γκάμα.

Ο 30χρονος δεξιός οπισθοφύλακας αγωνίζεται την τελευταία διετία στην ομάδα της Βάσκο, όπου ο Λέο Μάτος βρισκόταν τους τελευταίους μήνες και σίγουρα γνωρίζει καλά τον ποδοσφαιριστή.

Στο δημοσίευμά τους οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν μάλιστα πως ο Δικέφαλος έκανε πρόταση για την αγορά του παίκτη, με την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο να μην την αποδέχεται.

Ο λόγος είναι πώς ο παίκτης βρίσκεται στα βασικά πλάνα της Βάσκο για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες του συλλόγου το 2025 και έφτασε στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Όλα δείχνουν πως η υπόθεση αυτή δύσκολα θα προχωρήσει για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ψάχνουν την περαιτέρω ενίσχυσή τους ενόψει και της νέας λίστας που θα υποβάλλουν στην UEFA την προσεχή Παρασκευή (31/7).