Σαλμονέλα στην Αττική: «Μας δυσφημούν χωρίς αποδείξεις», απαντά ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ και της Περιφέρειας μετά τα εννέα περιστατικά γαστρεντερίτιδας.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο ψητοπωλείο του Περιστερίου από το οποίο φέρονται να προμηθεύτηκαν φαγητό οι εννέα πολίτες που εμφάνισαν λοίμωξη από σαλμονέλα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Την ώρα που ο ΕΦΕΤ και τα κλιμάκια της Περιφέρειας συλλέγουν δείγματα προκειμένου να εντοπίσουν την πηγή της μόλυνσης, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απορρίπτει τις καταγγελίες και κάνει λόγο για πρόωρη στοχοποίηση του καταστήματός του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα που να συνδέουν το κατάστημά του με τα περιστατικά.

«Ο κόσμος ξέρει τα προϊόντα μας»

«Αρχίζουν και ανεβάζουν ότι έχουν σαλμονέλα, χωρίς να έχει βγει. Παίρνω στο νοσοκομείο τηλέφωνο και μου λένε ότι θέλει τρεις με δέκα μέρες να βγουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν ξέρουν καν αυτοί τι είναι. Όλα τα προϊόντα τα ξέρει ο κόσμος. Μου έχουν γράψει στο ίντερνετ πολύς κόσμος. Τα περισσότερα προφίλ δεν έχουν καν φωτογραφία προφίλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό, εμετούς και διάρροια, ενώ δύο από τα περιστατικά αφορούσαν παιδιά.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι εννέα ασθενείς, επτά ενήλικες και δύο παιδιά, έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες στο Νοσοκομείο Νίκαιας και αποχώρησαν όταν η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκε.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας συνεχίζουν τις δειγματοληψίες και τους ελέγχους στην επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πιθανή πηγή της μόλυνσης συνδέεται με συγκεκριμένη παρτίδα τροφίμων ή αν υπάρχουν και άλλα σημεία διάθεσης των ίδιων προϊόντων. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ieidiseis.gr