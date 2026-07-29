Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Αλ Κελαϊφί παρεμβαίνει προσωπικά για τον Ρόδρι μετά το «χτύπημα» της Ρεάλ με Ντιομαντέ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, οι Μαδριλένοι κατάφεραν να αποκτήσουν τον νεαρό εξτρέμ της Λειψίας, παρότι η Παρί θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για την υπογραφή του. Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε στους πρωταθλητές Γαλλίας, οι οποίοι φέρονται αποφασισμένοι να απαντήσουν στη μεταγραφική «μάχη».
Έτσι, ο Αλ Κελαϊφί έχει στρέψει την προσοχή του στον Ρόδρι, έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Παρί εξετάζει το ενδεχόμενο να μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του, επιχειρώντας να χαλάσει τα σχέδια των «μερένχες».
Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ισπανός μέσος, εφόσον αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, προτιμά να επιστρέψει στη La Liga, κάτι που διατηρεί τη Ρεάλ σε θέση ισχύος. Παράλληλα, η διοίκηση του συλλόγου συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο κατάθεσης επίσημης πρότασης, έχοντας δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.
Παρά το ενδιαφέρον της Παρί, η ολοκλήρωση μιας πιθανής μεταγραφής του Ρόδρι αναμένεται να εξαρτηθεί κυρίως από τη στάση της Μάντσεστερ Σίτι και το οικονομικό ύψος της συμφωνίας, καθώς οι απαιτήσεις των «πολιτών» παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.