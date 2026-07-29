Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Αλ Κελαϊφί παρεμβαίνει προσωπικά για τον Ρόδρι μετά το «χτύπημα» της Ρεάλ με Ντιομαντέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν φέρεται να ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον της για τον Ρόδρι, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, να έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεση, μετά την απώλεια του Γιαν Ντιομαντέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, οι Μαδριλένοι κατάφεραν να αποκτήσουν τον νεαρό εξτρέμ της Λειψίας, παρότι η Παρί θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για την υπογραφή του. Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε στους πρωταθλητές Γαλλίας, οι οποίοι φέρονται αποφασισμένοι να απαντήσουν στη μεταγραφική «μάχη».

Έτσι, ο Αλ Κελαϊφί έχει στρέψει την προσοχή του στον Ρόδρι, έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Παρί εξετάζει το ενδεχόμενο να μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του, επιχειρώντας να χαλάσει τα σχέδια των «μερένχες».

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ισπανός μέσος, εφόσον αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, προτιμά να επιστρέψει στη La Liga, κάτι που διατηρεί τη Ρεάλ σε θέση ισχύος. Παράλληλα, η διοίκηση του συλλόγου συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο κατάθεσης επίσημης πρότασης, έχοντας δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Παρά το ενδιαφέρον της Παρί, η ολοκλήρωση μιας πιθανής μεταγραφής του Ρόδρι αναμένεται να εξαρτηθεί κυρίως από τη στάση της Μάντσεστερ Σίτι και το οικονομικό ύψος της συμφωνίας, καθώς οι απαιτήσεις των «πολιτών» παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.