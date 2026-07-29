Άστον Βίλα: Στο στόχαστρο ο Εστουπινιάν για την αντικατάσταση του Ντιν

Η Άστον Βίλα εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Πέρβις Εστουπινιάν, ο οποίος αποτελεί τον βασικό στόχο του Ουνάι Έμερι για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας μετά την αποχώρηση του Λούκας Ντιν.

Ο 28χρονος διεθνής από το Εκουαδόρ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στη Μίλαν από την Μπράιτον, ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα των «ροσονέρι». Σύμφωνα με δημοσίευμα του Football Insider, ο ποδοσφαιριστής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League.

Ο Ουνάι Έμερι και το τμήμα σκάουτινγκ της Βίλα παρακολουθούν την περίπτωση του Εστουπινιάν από την εποχή που αγωνιζόταν στην Μπράιτον, όπου είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του. Η αποχώρηση του Ντιν για την Παρί Σεν Ζερμέν επιτάχυνε τις εξελίξεις, αν και η αναζήτηση αριστερού μπακ είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Ο πρώην σκάουτ της Άστον Βίλα, Μικ Μπράουν, υποστήριξε ότι ο Εστουπινιάν είναι ένας παίκτης που εκτιμά ιδιαίτερα ο σύλλογος, χωρίς όμως να αποτελεί τη μοναδική επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση. Όπως ανέφερε, οι άνθρωποι της Βίλα γνωρίζουν καλά την κατάστασή του στη Μίλαν και θεωρούν πως, εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία, θα επιδιώξουν την επιστροφή του στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, η Άστον Βίλα διατηρεί στη λίστα της και άλλες περιπτώσεις αριστερών μπακ, με τον Νέκο Γουίλιαμς της Νότιγχαμ Φόρεστ να παραμένει επίσης ένας από τους ποδοσφαιριστές που εξετάζονται για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.