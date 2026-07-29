Χανιά: Άνοιξε τις πύλες του το ποδηλατοδρόμιο μετά από 22 χρόνια καθυστερήσεων

Ένα έργο που παρέμενε για περισσότερες από δύο δεκαετίες σε εκκρεμότητα πέρασε πλέον στην ιστορία, καθώς το ποδηλατοδρόμιο των Χανίων εγκαινιάστηκε επίσημα και είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις πρώτες του διοργανώσεις.

Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στα Καθιανά Ακρωτηρίου, είχε ενταχθεί στα ολυμπιακά έργα των Αγώνων της Αθήνας το 2004, όμως για πολλά χρόνια έμεινε ημιτελής. Από το 2019 ο Δήμος Χανίων προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωσή της, με αποτέλεσμα το έργο να παραδοθεί πλέον προς χρήση.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (28/7) από τον δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, ενώ από την Τετάρτη (29/7) έως και το Σάββατο (1/8) το ποδηλατοδρόμιο θα φιλοξενήσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πίστας Ανδρών και Γυναικών (Ελίτ και Νέων), καθώς και Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων.

Πλέον αποτελεί το μοναδικό ενεργό ποδηλατοδρόμιο στην Ελλάδα, αλλά και μόλις το δεύτερο που έχει κατασκευαστεί στη χώρα μετά το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο της Αθήνας, γεγονός που αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες ανάπτυξης της ποδηλασίας.

Καθοριστική χαρακτηρίζεται η συμβολή του αντιδημάρχου Αθλητισμού, Στέλιου Μιχαηλάκη, ο οποίος συνέβαλε στην ολοκλήρωση του έργου, συντονίζοντας τις απαραίτητες διαδικασίες. Στην τελετή εγκαινίων έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το άθλημα στα Χανιά και συνολικά στην Ελλάδα.