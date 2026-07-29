Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο – Νέες εκκενώσεις οικισμών

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο. Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Μηνύματα από το 112 για εκκένωση οικισμών.

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ της Πάρου, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7) η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαιριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς μιλώντας στην ΕΡΤ, η κατάσταση είναι δύσκολη ακόμα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά δέκα οικισμοί, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Αγκαιριάς, με οδηγία να απομακρυνθούν από τις οικίες τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλυκής για λόγους ασφαλείας.

Στις 02:15 νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δρυό.

Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των ανέμων που σήμερα αναμένεται να ενισχυθούν.

Εκκενώθηκαν οικισμοί

Το πύρινο μέτωπο νωρίτερα είχε περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί.

Οι κάτοικοι πέντε οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή Αλυκή.

Την ίδια ώρα, πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης και στο νησί πνέουν δυνατοί άνεμοι.

Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν συνολικά 66 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα που μεταφέρθηκαν από τη Σύρο, τη Νάξο, την Αθήνα, τα Μέγαρα και την Ελευσίνα.

Με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη “μάχη” της κατάσβεσης και τα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου διαθέτει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Τον επιχειρησιακό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς έχει προγραμματιστεί να φθάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου προβλέπεται για τις Κυκλάδες, ενίσχυση των ανέμων και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3.

Πηγή: news247.gr