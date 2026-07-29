Ρομάνο: «Στη λίστα της ΑΕΚ ο Μουκεντί»

Νέο όνομα ρίχνει στο τραπέζι για την ΑΕΚ ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέροντας πως ο Μπένι Μουκεντί βρίσκεται στη λίστα της.

Για την απόκτηση δύο χαφ μίλησε προ ημερών ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και μετά την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, ένα ακόμη όνομα έρχεται στο προσκήνιο. Ο λόγος για τον Μπένι Μουκεντί της Γκιμαράες, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός και κεντρικός χαφ.

Ο 24χρονος Ανγκολέζος μέσος έχει συμβόλαιο έως το 2029 με τη Βιτόρια Γκιμαράες, στην οποία αγωνίζεται από τον Φεβρουάριο του 2025. Πριν αγωνιζόταν για δύο χρόνια στη Κάζα Πία, ενώ από την Ανγκόλα τον πήρε στην Πορτογαλία η Τροφένσε. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 32 συμμετοχές, με ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ συνολικά μετρά 88 συμμετοχές, 1 γκολ και 6 ασίστ στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας.

Ο Μουκεντί είναι διεθνής με την Ανγκόλα, μετρώντας 10 συμμετοχές.