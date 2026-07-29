Έγινε γκράφιτι στο Κλίβελαντ ο Χεζόνια: «Νέος βασιλιάς στην πόλη»! (pic)

O Μάριο Χεζόνια δεν έχει φορέσει ακόμα τη φανέλα των Καβαλίερς, αλλά ήδη έγινε γκράφιτι στο Κλίβελαντ.

Η υπόθεσή του θυμίζει μυστήριο, αφού ο Κροάτης άσος έχει ήδη συμφωνήσει με τους Καβαλίερς, αλλά η Ρεάλ μπλοκάρει τη μετακίνησή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ισχυριζόμενη πως έγινε μετά τις 20 Ιουλίου και τη διορία για το NBA out.

Κι όμως μπορεί ο Χεζόνια να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα από την ομάδα του Κλίβελαντ, αλλά πρόλαβε να γίνει γκράφιτι σε τοίχο της πόλης.

To γκράφιτι μάλιστα γράφει: «Νέος βασιλιάς στην πόλη», θέλοντας προφανώς να πικάρει και τον Λεμπρόν Τζέιμς που επέλεξε να πάει στους Σίξερς.