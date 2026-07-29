Τσέλσι: Έτοιμος για «Στάμφορντ Μπριτζ» ο Ντάνι Γουέλμπεκ (pic)

Η Τσέλσι φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ, με τον έμπειρο Άγγλο επιθετικό να έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους και την Μπράιτον να δίνει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η Τσέλσι ετοιμάζεται να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή με την απόκτηση του Ντνάνι Γουέλμπεκ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 35χρονος φορ έχει έρθει σε συμφωνία με τους «μπλε» για συμβόλαιο έως το 2028, ενώ απομένουν οι ιατρικές εξετάσεις και οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Η Μπράιτον φέρεται να αποδέχθηκε το αίτημα του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του Γουέλμπεκ στο Λονδίνο. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή κίνηση της Τσέλσι και για τον Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος εμφανίζεται να βρίσκεται κι αυτός στο μεταγραφικό... κάδρο.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γουέλμπεκ στους «μπλε», ο Άγγλος θα είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που θα έχει αγωνιστεί για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι.

🚨🔵 Danny Welbeck to Chelsea, here we go! Deal in place with Brighton for the English striker.



Welbeck agreed terms with Chelsea until 2028, medical next; Brighton approved decision to let him go after formal request from Danny.



Jordan Henderson: coming soon. 🔜 pic.twitter.com/E7C5gaiW8U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026