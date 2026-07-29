«Έκανα τον πεθαμένο, μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά» - Συγκλονιστική περιγραφή 69χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Κρήτη

Σχεδόν δύο ώρες περίμενε μέσα στο σκοτάδι ο δράστης που είχε «τρυπώσει» στο ποιμνιοστάσιο του 69χρονου κτηνοτρόφου, στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, πριν από την επίθεση που σόκαρε..

.Αφού αιφνιδίασε το θύμα με ένα χτύπημα στο κεφάλι, το πυροβόλησε και στο τέλος του έκοψε τη γλώσσα με απίστευτο κυνισμό.

Η εικόνα που προκύπτει από την επεξεργασία του υλικού των καμερών ασφαλείας, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο. Όλα ήταν μελετημένα: προσέγγισε το ποιμνιοστάσιο όσο ακόμα ήταν νύχτα, κάλυψε απόλυτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, παρέμεινε μέχρι την άφιξη του θύματος και αφού εκτέλεσε την αποστολή του, διέφυγε σαν φαντομάς... Ήξερε, ως φαίνεται, τα κατατόπια ή ήταν καλά "δασκαλεμένος".

«Έκανα τον πεθαμένο... Είχα τα μάτια κλειστά», περιγράφει στις καταθέσεις του ο παθών, ο οποίος υποστηρίζει ότι σώθηκε επειδή παρέμεινε ακίνητος.

Η επίθεση σε βάρος του 69χρονου κτηνοτρόφου, τον Σεπτέμβριο του 2024, επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων από την Ασφάλεια Ρεθύμνου, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι τέσσερις, οι οποίοι αρνούνται πλήρως, απολογούνται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Τους αποδίδεται, κατά περίπτωση, ο ρόλος της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι φέρονται να είχαν συναποφασίσει την επίθεση και να ανέθεσαν σε άλλο πρόσωπο την εκτέλεσή της, με τον φυσικό αυτουργό να παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος.

"Μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά... Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι"

Στις καταθέσεις του ο παθών περιγράφει καρέ-καρέ τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε, από τον αιφνιδιασμό και το χτύπημα στο κεφάλι μέχρι τους πυροβολισμούς, τον τραυματισμό του και την προσπάθειά του να επιβιώσει προσποιούμενος τον νεκρό.

Η πρώτη του κατάθεση, μέσα από το νοσοκομείο, δόθηκε γραπτώς καθώς ήταν αδύνατον να μιλήσει με κομμένη τη γλώσσα του.

«Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε δύο-τρεις φορές, μετά ξανά πυροβόλησε. Αφού με πυροβόλησε, έδεσε πόδια. Η φωνή του δράστη ήταν γνωστή. Η προφορά κρητική. Με σκουντούσε, έκανα τον πεθαμένο. Μετά έδεσε τα πόδια ενώ φυσούσα και μου έκοψε γλώσσα με σουγιά. Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι...»

Στη δεύτερη κατάθεση, που έδωσε τον Δεκέμβριο, ο 69χρονος περιγράφει μεταξύ άλλων:

«Αυτός που ήρθε στο υπόστεγο και με χτύπησε θεωρώ ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών και όχι επειδή είχε κάτι ο ίδιος. Ήταν ψύχραιμος και κινούνταν σαν επαγγελματίας. Με χτύπησε στο κεφάλι με κάτι βαρύ και στρογγυλό. Έπεσα πίσω, μπήκε στο δωμάτιο και άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι με τραυμάτισε αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω πού.

Πήγε και έκλεισε την πόρτα και με ένα μαχαίρι μου έκοψε τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι αν μου έπιασε το πρόσωπο ή αν την έκοψε μόνο με το ένα χέρι. Έμεινε στον χώρο λίγο ακόμη και με σκουντούσε, πιθανόν για να διαπιστώσει αν ζω.

Σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι μιλούσε με κάποιον. Δεν ξέρω αν ήταν κινητό ή ασύρματος, πάντως εγώ είχα μείνει ακίνητος και παρίστανα τον νεκρό, οπότε τον άκουσα να λέει "πέθανε". Άκουσα τη φωνή να του απαντά, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε.

Άνοιξε και έκλεισε το φως μία-δύο φορές. Εγώ είχα τα μάτια κλειστά και δεν ξέρω τι άλλο έκανε.

Φεύγοντας πυροβόλησε άλλες δύο φορές.»

Το καρτέρι πριν από την επίθεση

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη δικογραφία είναι η χρονική ακολουθία που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας του ποιμνιοστασίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, περίπου στις 04:48 καταγράφεται άτομο να προσεγγίζει τον χώρο από την πίσω πλευρά του ποιμνιοστασίου. Περιγράφεται να κινείται σκυφτά, με αργές και προσεκτικές κινήσεις, φορώντας κουκούλα και γάντια, ενώ κρατά τσαντάκι χιαστί και αντικείμενο με το οποίο φέρεται να ελέγχει το έδαφος μπροστά του.

Το άτομο εισέρχεται στο ποιμνιοστάσιο και κινείται προς χώρο που δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας, αλλά επικοινωνεί με την αποθήκη όπου αργότερα σημειώθηκε η επίθεση. Εκεί φέρεται να παραμένει μέχρι την άφιξη του 69χρονου.

Ο ανυποψίαστος κτηνοτρόφος έφθασε στο ποιμνιοστάσιο λίγο μετά τις 06:30, ακολουθώντας τη συνηθισμένη καθημερινή του ρουτίνα. Από το υλικό των καμερών φαίνεται να σταθμεύει το όχημά του, να απενεργοποιεί τον συναγερμό και στη συνέχεια να επιστρέφει προς την αποθήκη.

Περίπου στις 06:40 καταγράφεται από τις κάμερες μία ξαφνική λάμψη στο σκοτάδι, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, αντιστοιχεί στη στιγμή του πυροβολισμού.



«Τρέξτε, με σκοτώσανε!»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις φορές με βραχύκαννο περίστροφο. Μία βολίδα έπληξε τον 69χρονο στη σπονδυλική στήλη, ενώ προκλήθηκαν τραύματα στα πόδια και στο δεξί χέρι.

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο 69χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο του. "Τρέξτε, με σκοτώσανε".

Οι γιοι του έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο ποιμνιοστάσιο και τον βρήκαν μέσα στην αποθήκη αιμόφυρτο, με τραύματα στα άκρα και στο στόμα.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο βολίδες, ενώ μία ακόμη αφαιρέθηκε από το σώμα του τραυματία κατά τη νοσηλεία του. Σύμφωνα με τη βαλλιστική εξέταση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, οι βολίδες προέρχονταν από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται σε περίστροφο.



Η διαφυγή προς το φαράγγι και το σενάριο της απόκρυψης

Μετά την επίθεση, το άτομο που καταγράφεται στο βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να αποχωρεί από το ποιμνιοστάσιο περίπου στις 06:42. Η κίνηση που αποτυπώνεται στις κάμερες δείχνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσπάθεια απομάκρυνσης χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Ο δράστης εξέρχεται από τον στεγασμένο χώρο και κατευθύνεται προς τη δυτική πλευρά, μέσα από αγροτική έκταση που εφάπτεται της επαρχιακής οδού Βιλανδρέδου – Βελονάδου. Σε σημείο κοντά στην έξοδο, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, βουτά στιγμιαία την αριστερή του παλάμη σε γούρνα με νερό και στη συνέχεια συνεχίζει την πορεία του σκυφτός.

Οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο η απομάκρυνσή του να μην έγινε απευθείας προς κάποιο όχημα, αλλά μέσω δύσβατων σημείων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό ερευνήθηκε και το σενάριο προσωρινής απόκρυψης σε φαράγγι που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί κομμένο τμήμα της περίφραξης του ποιμνιοστασίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, το συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε να προσφέρει δυνατότητα κάλυψης και μετάβασης προς αγροτικές εκτάσεις προκειμένου ο δράστης να αποφύγει το τετ-α-τετ με τους γιους του παθόντα και όσους θα έσπευδαν στο σημείο.

Πηγή: cretalive.gr