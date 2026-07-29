Στάνιτς: Μείωσε τις απαιτήσεις του και πλησιάζει στον Ολυμπιακό

Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε πίσω στις οικονομικές του απαιτήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Όπως αναφέρει η «Match Telegraph», ο Στάνιτς μείωσε σημαντικά τα χρήματα που ζητούσε, καθώς από τις 140.000 ευρώ τον μήνα συν μπόνους υπογραφής, φέρεται να έπεσε στις 100.000 ευρώ μηνιαίως.

Την ίδια ώρα, η Λουντογκόρετς αναμένεται να βάλει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 9 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή στους «ερυθρόλευκους». Πλέον, απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να φανεί αν οι δύο πλευρές θα δώσουν τα χέρια και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ρεβάνς της Λουντογκόρετς απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ για το Conference League αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο παιχνίδι του Στάνιτς με τη φανέλα της βουλγαρικής ομάδας.