Το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Στο T-Center με την Παρί ο Παναθηναϊκός - Εκτός με την Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

H Euroleague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την προσπάθεια του για το 8ο από το Telekom Center κόντρα στην Παρί και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας.

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η πρώτη αγωνιστική θα κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague