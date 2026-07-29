Το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Στο T-Center με την Παρί ο Παναθηναϊκός - Εκτός με την Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η πρώτη αγωνιστική θα κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague
- Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (24/9)
- Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9)
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (24/9)
- Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/9)
- Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)
- Βιλερμπάν – Μακάμπι (24/9)
- Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/9)
- Μπεσίκτας – Βαλένθια (25/9)
- Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9)
- Παρτίζαν – Αρμάνι (25/9)