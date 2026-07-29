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Το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Στο T-Center με την Παρί ο Παναθηναϊκός - Εκτός με την Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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H Euroleague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την προσπάθεια του για το 8ο από το Telekom Center κόντρα στην Παρί και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας.

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η πρώτη αγωνιστική θα κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague

  • Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (24/9)
  • Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9)
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (24/9)
  • Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/9)
  • Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)
  • Βιλερμπάν – Μακάμπι (24/9)
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/9)
  • Μπεσίκτας – Βαλένθια (25/9)
  • Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9)
  • Παρτίζαν – Αρμάνι (25/9)
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Στο T-Center με την Παρί ο Παναθηναϊκός - Εκτός με την Μπασκόνια ο Ολυμπιακός