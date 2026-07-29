Αντιδρά η UEFA: Συνεδριάζουν οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες με θέμα το μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ!

Η UEFA ετοιμάζει την αντεπίθεσή της κόντρα στις προθέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδιο της FIFA σε fund.

Η απόφαση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδιο των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε fund, προκαλώντας ριζικές αλλαγές στο ποδόσφαιρο, έχει σημάνει συναγερμό στην UEFA και τα μέλη της ετοιμάζουν την αντίδρασή τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ SkySports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση και πώς θα αντιδράσουν.

Στις σκέψεις των ανθρώπων των ομοσπονδιών υπάρχει ακόμα και η ύψιστη απειλή του μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου που αναμένεται να διεξαχθεί το 2030 σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, με παιχνίδια να διεξάγονται και σε Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών από το πρώτο τουρνουά.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, που δεν έδωσε το παρών στον πρόσφατο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από πολλές και έντονες διαφωνίες με τον ισχυρό άνδρα της FIFA στις συζητήσεις τους, εξεπλάγην με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Τρίτης.

Δεν είχαν καμία ενημέρωση στην UEFA για τις σκέψεις του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και θα ασκηθεί τεράστια πίεση ώστε να κάνει πίσω ο Ινφαντίνο αναφορικά με το πλάνο που φέρεται να έχει στο μυαλό του.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των «Times» ο ισχυρός άνδρας της FIFA σκοπεύει να διαθέσει μετοχές του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, με την UEFA να τονίζει πως το θέμα αγγίζει τα θεμέλια της διακυβέρνησης του αθλήματος.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υπογράμμισε ότι η «ψυχή» του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση.

