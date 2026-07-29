Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού: Ξεκίνημα με τρία σερί εκτός - Φινάλε στο... νέο ΣΕΦ με Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός έμαθε το πρόγραμμα του για τη νέα σεζόν της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκινούν με τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ θα κλείσουν την regular season στο καινούργιο ΣΕΦ με την Βαλένθια.

Η Εuroleague ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (29/7) το καλεντάρι της νέας σεζόν, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει το πρόγραμμα του σε μια ιδιαίτερη σεζόν για τους «ερυθρόλευκους». Και αυτό διότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να αγωνιστεί για αρκετό καιρό μακριά από το σπίτι της, καθώς το ΣΕΦ βρίσκεται υπό ολική ανακαίνιση.

Οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν την διοργάνωση με τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια (Μπασκόνια, Ζαλγκίρις, Βίρτους), ενώ θα κλείσουν την regular season στο νέο ΣΕΦ κόντρα στην Βαλένθια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην Euroleague:

Round 01 (24/09): Μπασκόνια (Εκτός)

Round 02 (29/09): Ζαλγκίρις Κάουνας (Εκτός)

Round 03 (1/10): Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)

Round 04 (9/10): Αναντολού Εφές (Εντός)

Round 05 (13/10): Βαλένθια (Εκτός)

Round 06 (16/10): Μπαρτσελόνα (Εκτός)

Round 07 (23/10): Φενέρμπαχτσε (Εντός)

Round 08 (28/10): Μπεσίκτας (Εντός)

Round 09 (30/10): Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)

Round 10 (6/11): Ερυθρός Αστέρας (Εντός)

Round 11 (12/11): Ντουμπάι (Εντός)

Round 12 (17/11): Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εκτός)

Round 13 (20/11): Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)

Round 14 (25/11): Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)

Round 15 (4/12): Βιλερμπάν (Εντός)

Round 16 (11/12): Παναθηναϊκός (Εκτός)

Round 17 (15/12): Παρί (Εκτός)

Round 18 (18/12): Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εντός)

Round 19 (22/12): Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)

Round 20 (30/12): Βιλερμπάν (Εκτός)

Round 21 (8/1): Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)

Round 22 (13/1): Μπασκόνια (Εντός)

Round 23 (15/1): Παρί (Εντός)

Round 24 (21/1): Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εκτός)

Round 25 (28/1): Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εντός)

Round 26 (3/2): Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)

Round 27 (5/2): Μπάγερν Μονάχου (Εντός)

Round 28 (12/2): Παναθηναϊκός (Εντός)

Round 29 (5/3): Ντουμπάι (Εκτός)

Round 30 (10/3): Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)

Round 31 (12/3): Μπεσίκτας (Εντός)

Round 32 (19/3): Ερυθρός Αστέρας (Εκτός)

Round 33 (24/3): Μπαρτσελόνα (Εντός)

Round 34 (26/3): Βίρτους Μπολόνια (Εντός)

Round 35 (31/3): Αναντολού Εφές (Εκτός)

Round 36 (6/4): Φενέρμπαχτσε (Εκτός)

Round 37 (9/4): Ζαλγκίρις Κάουνας (Εντός)

Round 38 (16/4): Βαλένθια (Εντός)