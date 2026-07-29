Καρέτσας: Οι όροι του «χρυσού» συμβολαίου του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Γερμανία, με τη BILD να αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει με την Ντόρτμουντ.

Η μεταγραφή του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού στους Βεστφαλούς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα deals της ομάδας, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας με τη Γκενκ να ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ, όπως έχει γίνει γνωστό.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο 19χρονος άσος, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Ντόρτμουντ. Οι Γερμανοί δεν έχουν συμπεριλάβει ρήτρα αποδέσμευσης, ενώ η Γκενκ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%.

Παράλληλα, η BILD αναφέρει πως οι ετήσιες απολαβές του Καρέτσα θα ανέρχονται στα 3,5 εκατ. ευρώ. Σε ορίζοντα πενταετίας, αυτό μεταφράζεται σε συνολικά 17,5 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα σημαντικά μπόνους υπογραφής και επίτευξης στόχων.

Μάλιστα, οι Γερμανοί υποστηρίζουν πως η Ντόρτμουντ έχει ήδη προορίσει για τον νεαρό Έλληνα τον εμβληματικό αριθμό «10», αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.