Euroleague: Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν

Το πρόγραμμα της Regular Season στην EuroLeague:
1η αγωνιστική (24-25/9)
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (24/9)
Dubaii BC – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (24/9)
Μπαρτσελόνα – Αναντόλου Εφές (24/9)
Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)
Βιλλερμπάν – Μακάμπι (24/9)
Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/9)
Μπεσίκτας – Βαλένθια (25/9)
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9)
Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο (25/9)
2η αγωνιστική (29-30/9)
Αναντόλου Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (29/9)
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (29/9)
Dubai BC – Μπαρτσελόνα (29/9)
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός (29/9)
Βαλένθια – Μπασκόνια (29/9)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (29/9)
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου (29/9)
Παρί – Παρτίζαν (29/9)
Μακάμπι – Μπεσίκτας (30/9)
Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλλερμπάν (30/9)
3η αγωνιστική (1-2/10)
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (1/10)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (1/10)
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (1/10)
Παρί – Ζάλγκιρις Κάουνας (1/10)
Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα (2/10)
Βιλλερμπάν – Βαλένθια (2/10)
Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο (2/10)
Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν (2/10)
Φενέρμπαχτσε – Dubai bc (2/10)
Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι (2/10)
4η αγωνιστική (7-9/10)
Παρί – Βιλλερμπάν
Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο
Μπάγερν – Βίρτους Μπολόνια
Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν
Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε
Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας
Μπασκόνια – Μπεσίκτας
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
5η αγωνιστική (13-14/10)
Βιλλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας
Μπασκόνια – Dubai BC
Aρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι
Βαλένθια – Ολυμπιακός
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας
Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μόναχου
Παρί – Βίρτους Μπολόνια
6η αγωνιστική (15-16/10)
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (15/10)
Βαλένθια – Μακάμπι (15/10)
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλλερμπάν (15/10)
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (15/10)
Μπεσίκτας – Μπάγερν Μονάχου (16/10)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (16/10)
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Εφές (16/10)
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (16/10)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (16/10)
Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10)
7η αγωνιστική (21-23/10)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (21/10)
Μακάμπι – Ρεάλ Μαδρίτης (22/10)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (22/10)
Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας (22/10)
Μπάγερν Μονάχου – Dubai BC (22/10)
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (22/10)
Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο (22/10)
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλλερμπάν (23/10)
Παρί – Βαλένθια (23/10)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (23/10)
8η αγωνιστική (27-28/10)
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι (27/10)
Dubai BC – Παρί (27/10)
Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης (27/10)
Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα (27/10)
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε (27/10)
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Αρμάνι Μιλάνο (27/10)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (28/10)
Βιλλερμπάν – Παρτίζαν (28/10)
Μπεσίκτας – Ολυμπιακός (28/10)
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας (28/10)
9η αγωνιστική
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου
Μακάμπι – Παρί
Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε
Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ
Βιλλερμπάν – Μπασκόνια
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR
Βίρτους Μπολόνια – Μπεσίκτας
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
10η αγωνιστική
Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα
Βιλλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου
Αναντολού Εφές – Παρί
Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια
Μπεσίκτας – Ζάλγκρις Κάουνας
Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC
Παρτίζαν – Μακάμπι
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
11η αγωνιστική
Παρί – Φενέρμπαχτσε
Παρτίζαν – Μπασκόνια
Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβίβ
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας
Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Ολυμπιακός – Dubai BC
Βιλλερμπάν – Μπεσίκτας
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια
Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα
12η αγωνιστική
Dubai BC – Αναντολού Εφές
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου
Μακάμπι – Ολυμπιακός
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας
Μπαρτσελόνα – Παρί
Φενέρμπαχτσε – Βιλλερμπάν
Παρτίζαν – Βαλένθια
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR
Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης
13η αγωνιστική
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός AKTOR
Μακάμπι – Dubai BC
Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε
Μπάγερν Μονάχου- Μπασκόνια
Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια
Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ
Αναντολού Εφές – Βιλλερμπάν
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας
Παρτίζαν – Μπεσίκτας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
14η αγωνιστική
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
Μπεσίκτας – Παρί
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι
Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR
Βιλλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
Dubai BC – Παρτίζαν
Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας
Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
15η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
Αναντολού Εφές – Βαλένθια
Μπάγερν Μονάχου – Παρί
Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός AKTOR
Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC
Μπασκόνια – Μακάμπι
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν
Ολυμπιακός – Βιλλερμπάν
16η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλλερμπάν
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές
Dubai BC – Μπεσίκτας
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας
Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι
Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα
Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός
17η αγωνιστική
Μακάμπι – Ζάλγκιρις Κάουνας
Βαλένθια – Dubai BC
Βίρτους Μπολόνια – Βιλλερμπάν
Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ
Παρί – Ολυμπιακός
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαγερν Μονάχου
Μπεσίκτας – Αρμάνι Μιλάνο
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα
Παρτίζαν – Αναντολού Εφές
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας
18η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας
Βιλλερμπάν – Dubai BC
Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι
Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια
Ερυθρός Αστέρας – Μπεσίκτας
Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο
Μπασκόνια – Παρί
Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια
Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Παρτίζαν
19η αγωνιστική
Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα
Μπάγερν Μονάχου – οΛΥΜΠΙΑΚΌς
Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια
Dubai BC – Παναθηναϊκός AKTOR
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια
Μακάμπι – Αναντολού Εφές
Αρμάνι Μιλάνο – Παρί
20ή αγωνιστική
Χάποελ – Μακάμπι
Μπασκόνια – Βαλένθια
Φενέρ – Παναθηναϊκός AKTOR
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός
Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα
Μπάγερν – Μπεσίκτας
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι
Παρί – Ερυθρός Αστέρας
21η αγωνιστική
Μπαρτσελόνα – Μπεσίκτας
Ζάλγκιρις – Παρί
Μακάμπι – Παναθηναϊκός AKTOR
Αναντολού Εφές – Φενέρ
Αρμάνι – Χάποελ
Βαλένθια – Παρτίζαν
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν
Dubai BC – Μπάγερν
Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια
Ρεάλ – Ολυμπιακός
22η αγωνιστική
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης
Χάποελ – Παρί
Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις
Μακάμπι – Μπάγερν
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι
Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές
Dubai BC – Φενέρ
Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια
Μπεσίκτας – Παρτίζαν
Ολυμπιακός – Μπασκόνια
23η αγωνιστική
Χάποελ – Βαλένθια
Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας
Αρμάνι – Βιλερμπάν
Ρεάλ – Αναντολού Εφές
Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν
Μπεσίκτας – Μπασκόνια
Dubai BC – Μακάμπι
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα
Παρτίζαν – Φενέρ
Ολυμπιακός – Παρί
24η αγωνιστική
Χάποελ – Παναθηναϊκός AKTOR
Μπάγερν – Αρμάνι
Φενέρ – Μπεσίκτας
Παρί – Μπασκόνια
Παρτίζαν – Ολυμπιακός
Ρεάλ – Μακάμπι
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα
Ζάλγκιρις – Βίρτους Μπολόνια
Αναντολού Εφές – Dubai BC
Βαλένθια – Βιλερμπάν
25η αγωνιστική
Μπεσίκτας – Ερυθρός Αστέρας
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις
Μπάγερν – Βαλένθια
Βίρτους Μπολόνια – Παρί
Ολυμπιακός – Μακάμπι
Βιλερμπάν – Χάποελ
Αρμάνι – Παρτίζαν
Μπαρτσελόνα – Dubai BC
Φενέρ – Ρεάλ
Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές
26η αγωνιστική
Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις
Μπασκόνια – Φενέρ
Παρί – Μπεσίκτας
Παρτίζαν – Ρεάλ
Παναθηναϊκός AKTOR – Dubai BC
Χάποελ – Ολυμπιακός
Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν
Μπάγερν – Ερυθρός Αστέρας
Βαλένθια – Αρμάνι
27η αγωνιστική
Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια
Ζάλγκιρις – Μπεσίκτας
Αναντολού Εφές – Μακάμπι
Ρεάλ – Παρί
Βιλερμπάν – Φενέρ
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας
Αρμάνι – Παναθηναϊκός AKTOR
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα
Παρτίζαν – Χάποελ
Ολυμπιακός – Μπάγερν
28η αγωνιστική
Χάποελ – Μπασκόνια
Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές
Μπεσίκτας – Dubai BC
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν
Μακάμπι – Μπαρτσελόνα
Βαλένθια – Παρί
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν
Ζάλγκιρις – Ρεάλ
Φενέρ – Αρμάνι
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
29η αγωνιστική
Μπασκόνια – Παρτίζαν
Βαλένθια – Ζάλγκιρις
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ
Παρί – Μακάμπι
Παναθηναϊκός AKTOR – Μπεσίκτας
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρ
Dubai BC – Ολυμπιακός
Αρμάνι – Αναντολού Εφές
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ
Μπάγερν – Βιλερμπάν
30ή αγωνιστική
Μπεσίκτας – Βιλερμπάν
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα
Μακάμπι – Ερυθρός Αστέρας
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR
Μπάγερν – Αναντολού Εφές
Βίρτους Μπολόνια – Φενέρ
Παρτίζαν – Παρί
Ρεάλ – Χάποελ
Dubai BC – Βαλένθια
Αρμάνι – Ολυμπιακός
31η αγωνιστική
Μακάμπι – Βιλερμπάν
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν
Μπάγερν – Χάποελ
Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR
Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC
Ζάλγκιρις – Αρμάνι
Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
Φενέρ – Βαλένθια
Ολυμπιακός – Μπεσίκτας
32η αγωνιστική
Μακάμπι – Βαλένθια
Παρτίζαν – Μπάγερν
Φενέρ – Παρί
Ρεάλ – Μπασκόνια
Παναθηναϊκός AKTOR – Ζάλγκιρις
Μπεσίκτας – Αναντολού Εφές
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Dubai BC – Αρμάνι
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια
Μπαρτσελόνα – Χάποελ
33η αγωνιστική
Dubai BC – Μπασκόνια
Χάποελ – Φενέρ
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας
Παρί – Αρμάνι
Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια
Ζάλγκιρις – Μακάμπι
Μπάγερν – Ρεάλ
Βαλένθια – Μπεσίκτας
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
34η αγωνιστική
Χάποελ – Dubai BC
Βιλερμπάν – Παρί
Αναντολού Εφές – Μπασκόνια
Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια
Αρμάνι – Μακάμπι
Μπάγερν – Ζάλγκιρις
Φενέρ – Μπαρτσελόνα
Ρεάλ – Μπεσίκτας
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
35η αγωνιστική
Ζάλγκιρις – Χάποελ
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός
Μακάμπι – Φενέρ
Αρμάνι – Μπεσίκτας
Βαλένθια – Ρεάλ
Παρί – Dubai BC
Μπασκόνια – Μπάγερν
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR
Παρτίζαν – Βιλερμπάν
36η αγωνιστική
Μπεσίκτας – Χάποελ
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR
Μπασκόνια – Βιλερμπάν
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια
Φενέρ – Ολυμπιακός
Παρί – Αναντολού Εφές
Ρεάλ – Αρμάνι
Dubai BC – Ζάλγκιρις
Μακάμπι – Παρτίζαν
37η αγωνιστική
Χάποελ – Ερυθρός Αστέρας
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης
Αρμάνι – Μπασκόνια
Μπάγερν – Φενέρ
Βαλένθια – Αναντολού Εφές
Παρί – Μπαρτσελόνα
Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια
Μπεσίκτας – Μακάμπι
Παρτίζαν – Dubai BC
Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις
38η αγωνιστική
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι
Μακάμπι – Μπασκόνια
Αναντολού Εφές – Χάποελ
Παρί – Μπάγερν
Παναθηναϊκός AKTOR – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπεσίκτας – Βίρτους Μπολόνια
Dubai BC – Βιλερμπάν
Μπαρτσελόνα – Παρτιζαν
Ολυμπιακός – Βαλένθια