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Euroleague: Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν

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Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της νέας σεζόν της regular season της Euroleague.

Το πρόγραμμα της Regular Season στην EuroLeague:

 

1η αγωνιστική (24-25/9)

 

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (24/9)

Dubaii BC – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (24/9)

Μπαρτσελόνα – Αναντόλου Εφές (24/9)

Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)

Βιλλερμπάν – Μακάμπι (24/9)

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/9)

Μπεσίκτας – Βαλένθια (25/9)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9)

Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο (25/9)

 

2η αγωνιστική (29-30/9)

 

Αναντόλου Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (29/9)

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (29/9)

Dubai BC – Μπαρτσελόνα (29/9)

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός (29/9)

Βαλένθια – Μπασκόνια (29/9)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (29/9)

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου (29/9)

Παρί – Παρτίζαν  (29/9)

Μακάμπι – Μπεσίκτας (30/9)

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλλερμπάν (30/9)

 

 

3η αγωνιστική (1-2/10)

 

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (1/10)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (1/10)

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (1/10)

Παρί – Ζάλγκιρις Κάουνας (1/10)

Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα (2/10)

Βιλλερμπάν – Βαλένθια (2/10)

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο (2/10)

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν (2/10)

Φενέρμπαχτσε – Dubai bc (2/10)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι (2/10)

 

4η αγωνιστική (7-9/10)

 

Παρί – Βιλλερμπάν

Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο

Μπάγερν – Βίρτους Μπολόνια

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν

Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε

Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας

Μπασκόνια – Μπεσίκτας

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

 

5η αγωνιστική (13-14/10)

 

Βιλλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας

Μπασκόνια – Dubai BC

Aρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι

Βαλένθια – Ολυμπιακός

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μόναχου

Παρί – Βίρτους Μπολόνια

 

6η αγωνιστική (15-16/10)

 

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (15/10)

Βαλένθια – Μακάμπι (15/10)

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλλερμπάν (15/10)

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (15/10)

Μπεσίκτας – Μπάγερν Μονάχου (16/10)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (16/10)

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Εφές (16/10)

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (16/10)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (16/10)

Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10)

 

 

7η αγωνιστική (21-23/10)

 

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (21/10)

Μακάμπι – Ρεάλ Μαδρίτης (22/10)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (22/10)

Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας (22/10)

Μπάγερν Μονάχου – Dubai BC (22/10)

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (22/10)

Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο (22/10)

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλλερμπάν (23/10)

Παρί – Βαλένθια (23/10)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (23/10)

 

8η αγωνιστική (27-28/10)

 

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι (27/10)

Dubai BC – Παρί (27/10)

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης (27/10)

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα (27/10)

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε (27/10)

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Αρμάνι Μιλάνο (27/10)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (28/10)

Βιλλερμπάν – Παρτίζαν (28/10)

Μπεσίκτας – Ολυμπιακός (28/10)

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας (28/10)

 

9η αγωνιστική

 

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου

Μακάμπι – Παρί

Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε

Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ

Βιλλερμπάν – Μπασκόνια

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR

Βίρτους Μπολόνια – Μπεσίκτας

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

 

10η αγωνιστική

 

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα

Βιλλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου

Αναντολού Εφές – Παρί

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια

Μπεσίκτας – Ζάλγκρις Κάουνας

Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC

Παρτίζαν – Μακάμπι

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

 

11η αγωνιστική

 

Παρί – Φενέρμπαχτσε

Παρτίζαν – Μπασκόνια

Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβίβ

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Ολυμπιακός – Dubai BC

Βιλλερμπάν – Μπεσίκτας

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα

 

12η αγωνιστική

 

Dubai BC – Αναντολού Εφές

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου

Μακάμπι – Ολυμπιακός

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

Μπαρτσελόνα – Παρί

Φενέρμπαχτσε – Βιλλερμπάν

Παρτίζαν – Βαλένθια

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR

Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης

 

13η αγωνιστική

 

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός AKTOR

Μακάμπι – Dubai BC

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε

Μπάγερν Μονάχου- Μπασκόνια

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ

Αναντολού Εφές – Βιλλερμπάν

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

Παρτίζαν – Μπεσίκτας

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

 

14η αγωνιστική

 

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

Μπεσίκτας – Παρί

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR

Βιλλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

Dubai BC – Παρτίζαν

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

 

15η αγωνιστική

 

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

Αναντολού Εφές – Βαλένθια

Μπάγερν Μονάχου – Παρί

Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός AKTOR

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC

Μπασκόνια – Μακάμπι

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν

Ολυμπιακός – Βιλλερμπάν

 

16η αγωνιστική

 

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλλερμπάν

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές

Dubai BC – Μπεσίκτας

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας

Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι

Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

 

17η αγωνιστική

 

Μακάμπι – Ζάλγκιρις Κάουνας

Βαλένθια –  Dubai BC

Βίρτους Μπολόνια – Βιλλερμπάν

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρί – Ολυμπιακός

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαγερν Μονάχου

Μπεσίκτας – Αρμάνι Μιλάνο

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα

Παρτίζαν – Αναντολού Εφές

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας

 

18η αγωνιστική

 

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας

Βιλλερμπάν – Dubai BC

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια

Ερυθρός Αστέρας – Μπεσίκτας

Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο

Μπασκόνια – Παρί

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Παρτίζαν

 

19η αγωνιστική

 

Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα

Μπάγερν Μονάχου – οΛΥΜΠΙΑΚΌς

Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια

Dubai BC – Παναθηναϊκός AKTOR

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια

Μακάμπι – Αναντολού Εφές

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί

 

20ή αγωνιστική

 

Χάποελ – Μακάμπι

Μπασκόνια – Βαλένθια

Φενέρ – Παναθηναϊκός AKTOR

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός

Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα

Μπάγερν – Μπεσίκτας

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι

Παρί – Ερυθρός Αστέρας

 

21η αγωνιστική

 

Μπαρτσελόνα – Μπεσίκτας

Ζάλγκιρις – Παρί

Μακάμπι – Παναθηναϊκός AKTOR

Αναντολού Εφές – Φενέρ

Αρμάνι – Χάποελ

Βαλένθια – Παρτίζαν

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν

Dubai BC – Μπάγερν

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια

Ρεάλ – Ολυμπιακός

 

22η αγωνιστική

 

Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης

Χάποελ – Παρί

Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις

Μακάμπι – Μπάγερν

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι

Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές

Dubai BC – Φενέρ

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

Μπεσίκτας – Παρτίζαν

Ολυμπιακός – Μπασκόνια

 

23η αγωνιστική

 

Χάποελ – Βαλένθια

Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας

Αρμάνι – Βιλερμπάν

Ρεάλ – Αναντολού Εφές

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν

Μπεσίκτας – Μπασκόνια

Dubai BC – Μακάμπι

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα

Παρτίζαν – Φενέρ

Ολυμπιακός – Παρί

 

24η αγωνιστική

 

Χάποελ – Παναθηναϊκός AKTOR

Μπάγερν – Αρμάνι

Φενέρ – Μπεσίκτας

Παρί – Μπασκόνια

Παρτίζαν – Ολυμπιακός

Ρεάλ – Μακάμπι

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα

Ζάλγκιρις – Βίρτους Μπολόνια

Αναντολού Εφές – Dubai BC

Βαλένθια – Βιλερμπάν

 

25η αγωνιστική

 

Μπεσίκτας – Ερυθρός Αστέρας

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις

Μπάγερν – Βαλένθια

Βίρτους Μπολόνια – Παρί

Ολυμπιακός – Μακάμπι

Βιλερμπάν – Χάποελ

Αρμάνι – Παρτίζαν

Μπαρτσελόνα – Dubai BC

Φενέρ – Ρεάλ

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές

 

26η αγωνιστική

 

Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις

Μπασκόνια – Φενέρ

Παρί – Μπεσίκτας

Παρτίζαν – Ρεάλ

Παναθηναϊκός AKTOR – Dubai BC

Χάποελ – Ολυμπιακός

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

Μπάγερν – Ερυθρός Αστέρας

Βαλένθια – Αρμάνι

 

27η αγωνιστική

 

Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια

Ζάλγκιρις – Μπεσίκτας

Αναντολού Εφές – Μακάμπι

Ρεάλ – Παρί

Βιλερμπάν – Φενέρ

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας

Αρμάνι – Παναθηναϊκός AKTOR

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα

Παρτίζαν – Χάποελ

Ολυμπιακός – Μπάγερν

 

28η αγωνιστική

 

Χάποελ – Μπασκόνια

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές

Μπεσίκτας – Dubai BC

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν

Μακάμπι – Μπαρτσελόνα

Βαλένθια – Παρί

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν

Ζάλγκιρις – Ρεάλ

Φενέρ – Αρμάνι

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR

 

29η αγωνιστική

 

Μπασκόνια – Παρτίζαν

Βαλένθια – Ζάλγκιρις

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ

Παρί – Μακάμπι

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπεσίκτας

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρ

Dubai BC – Ολυμπιακός

Αρμάνι – Αναντολού Εφές

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ

Μπάγερν – Βιλερμπάν

 

30ή αγωνιστική

 

Μπεσίκτας – Βιλερμπάν

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα

Μακάμπι – Ερυθρός Αστέρας

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR

Μπάγερν – Αναντολού Εφές

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρ

Παρτίζαν – Παρί

Ρεάλ – Χάποελ

Dubai BC – Βαλένθια

Αρμάνι – Ολυμπιακός

 

31η αγωνιστική

 

Μακάμπι – Βιλερμπάν

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν

Μπάγερν – Χάποελ

Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR

Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC

Ζάλγκιρις – Αρμάνι

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια

Φενέρ – Βαλένθια

Ολυμπιακός – Μπεσίκτας

 

32η αγωνιστική

 

Μακάμπι – Βαλένθια

Παρτίζαν – Μπάγερν

Φενέρ – Παρί

Ρεάλ – Μπασκόνια

Παναθηναϊκός AKTOR – Ζάλγκιρις

Μπεσίκτας – Αναντολού Εφές

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

Dubai BC – Αρμάνι

Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια

Μπαρτσελόνα – Χάποελ

 

33η αγωνιστική

 

Dubai BC – Μπασκόνια

Χάποελ – Φενέρ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας

Παρί – Αρμάνι

Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια

Ζάλγκιρις – Μακάμπι

Μπάγερν – Ρεάλ

Βαλένθια – Μπεσίκτας

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

 

34η αγωνιστική

 

Χάποελ – Dubai BC

Βιλερμπάν – Παρί

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια

Αρμάνι – Μακάμπι

Μπάγερν – Ζάλγκιρις

Φενέρ – Μπαρτσελόνα

Ρεάλ – Μπεσίκτας

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

 

35η αγωνιστική

Ζάλγκιρις – Χάποελ

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

Μακάμπι – Φενέρ

Αρμάνι – Μπεσίκτας

Βαλένθια – Ρεάλ

Παρί – Dubai BC

Μπασκόνια – Μπάγερν

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR

Παρτίζαν – Βιλερμπάν

 

36η αγωνιστική

 

Μπεσίκτας – Χάποελ

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR

Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια

Φενέρ – Ολυμπιακός

Παρί – Αναντολού Εφές

Ρεάλ – Αρμάνι

Dubai BC – Ζάλγκιρις

Μακάμπι – Παρτίζαν

 

37η αγωνιστική

 

Χάποελ – Ερυθρός Αστέρας

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης

Αρμάνι – Μπασκόνια

Μπάγερν – Φενέρ

Βαλένθια – Αναντολού Εφές

Παρί – Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια

Μπεσίκτας – Μακάμπι

Παρτίζαν – Dubai BC

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις

 

38η αγωνιστική

 

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι

Μακάμπι – Μπασκόνια

Αναντολού Εφές – Χάποελ

Παρί – Μπάγερν

Παναθηναϊκός AKTOR – Ρεάλ Μαδρίτης

Μπεσίκτας – Βίρτους Μπολόνια

Dubai BC – Βιλερμπάν

Μπαρτσελόνα – Παρτιζαν

Ολυμπιακός – Βαλένθια

Euroleague: Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν