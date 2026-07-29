Στο Ντόρτμουντ ο Καρέτσας – Πέρασε το κατώφλι για τα ιατρικά πριν τη μεγάλη συμφωνία (pic)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τελευταίο στάδιο πριν από την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο νεαρός Έλληνας άσος έφτασε στο Ντόρτμουντ και μάλιστα καταγράφηκε από τα γερμανικά Μέσα τη στιγμή που κατευθυνόταν στο ιατρικό κέντρο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Η μετακίνησή του από τη Γκενκ στους Βεστφαλούς αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, καθώς το ποσό της συμφωνίας αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται, μάλιστα, για την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του βελγικού συλλόγου.

Ο Καρέτσας ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αφήνοντας το Βέλγιο για τη Bundesliga και μια ομάδα που έχει παράδοση στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με τα γερμανικά δημοσιεύματα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ντόρτμουντ, το οποίο θα του αποφέρει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπεται και μπόνους υπογραφής.

Παράλληλα, η Γκενκ δεν αποχωρεί πλήρως από την υπόθεση, καθώς διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%, εξασφαλίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος και σε περίπτωση μελλοντικής μετακίνησης του Έλληνα ταλέντου.