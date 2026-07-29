Παναθηναϊκός: Παίζει με την Μπερ Σεβά και «πετάει» για Ελλάδα ο Κάνγκουα

Έτοιμος να υποδεχτεί τον Κινγκς Κάνγκουα στην Ελλάδα είναι ο Παναθηναϊκός.

Για τελευταία φορά θα αγωνιστεί το βράδυ της Τετάρτης (29/7), επί ουγγρικού εδάφους, με την Χάποελ Μπερ Σεβά ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια.

Οι Πράσινοι τα έχουν βρει σε όλα τόσο με την ομάδα, όσο και με τον παίκτη για ένα ποσό που αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ και ο 27χρονος άσος ετοιμάζει να γίνει παίκτης του Τριφυλλιού.

Στη συμφωνία των δύο ομάδων προβλεπόταν ότι ο Κάνγκουα θα αγωνιστεί πρώτα στα παιχνίδια των Ισραηλινών με την Βίκινγκουρ για τον 2ο προκριματικό του Conference League κι έτσι μετά την αποψινή ρεβάνς με τους Ισλανδούς, ο παίκτης ολοκληρώνει οριστικά τον κύκλο του στη Χάποελ.

Την Παρασκευή (31/7) αναμένεται ο παίκτης να "πετάξει" για την Ελλάδα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.