ΑΕΚ: Έπιασε αμέσως δουλειά ο Μάγερ (vid)

Ο Λόβρο Μάγερ μετά την υπογραφή του συμβολαίου του πήγε στο γήπεδο για προπόνηση. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Τζαλίδης.

Στη... δουλειά στρώθηκε ο Λόβρο Μάγερ από την πρώτη στιγμή. Το SDNA εξασφάλισε πλάνα από την άφιξη του Κροάτη χαφ στο γήπεδο, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με την ΑΕΚ και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μάγερ το απόγευμα της Τρίτης πήγε αμέσως στο γήπεδο και πήρε μέρος στην προπόνηση της Ένωσης.

Ο 28χρονος άσος βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, καθώς τον τελευταίο μήνα έκανε προετοιμασία με τη Βόλφσμπουργκ, παίζοντας μάλιστα και στα τέσσερα φιλικά παιχνίδια των «λύκων».