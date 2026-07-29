Τα γκολ φέρνουν... τζίρο: Πώς η Premier League γεμίζει τις παμπ της Βρετανίας

Η τηλεθέαση της Premier League αυξάνεται, οι φίλαθλοι επιστρέφουν στις παμπ και τα έσοδα της αγοράς εστίασης ακολουθούν. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Premier League συνεχίζει να αποτελεί το ισχυρότερο τηλεοπτικό προϊόν του βρετανικού αθλητισμού και, όπως αποδεικνύεται, όχι μόνο για τα τηλεοπτικά δίκτυα. Σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσίασε η Sky Sports, οι ζωντανές μεταδόσεις των αγώνων λειτουργούν ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την αγορά της εστίασης, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα και τις καταναλωτικές δαπάνες σε παμπ και μπαρ σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν της Premier League, στις 21 Αυγούστου, και αποτυπώνουν τη σημασία που έχει αποκτήσει το ζωντανό ποδόσφαιρο για έναν κλάδο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένο λειτουργικό κόστος και έντονο ανταγωνισμό.

Ρεκόρ τηλεθέασης και μεγαλύτερη προσέλευση

Η σεζόν 2025/26 αποτέλεσε την πιο επιτυχημένη στην ιστορία της Sky Sports όσον αφορά την τηλεθέαση της Premier League. Η συνολική παρακολούθηση των αγώνων αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε μια περίοδο που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου από την Άρσεναλ για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες.

Η αύξηση των διαθέσιμων ζωντανών μεταδόσεων φαίνεται πως επηρέασε άμεσα και τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Το 70% όσων παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα σε παμπ και μπαρ δήλωσε ότι τα περισσότερα διαθέσιμα παιχνίδια τούς έδωσαν περισσότερους λόγους να επισκεφθούν χώρους εστίασης.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 63% ανέφερε πως παρακολούθησε περισσότερους αγώνες της Premier League εκτός σπιτιού σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ενισχύοντας σημαντικά την κίνηση των καταστημάτων.

Μεγαλύτερη κατανάλωση και αύξηση τζίρου

Η θετική επίδραση δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των επισκεπτών. Σύμφωνα με την έρευνα, το 81% όσων σκοπεύουν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα σε παμπ ή μπαρ δηλώνει ότι ξοδεύει περισσότερα χρήματα όταν υπάρχει ζωντανή αθλητική μετάδοση.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Οι χώροι που διαθέτουν συνδρομή Sky Business εμφανίζουν κατά μέσο όρο αύξηση πωλήσεων 9% σε ημέρες αγώνων σε σύγκριση με αντίστοιχα καταστήματα χωρίς Sky.

Το ποσοστό ανεβαίνει στο 14% όταν μεταδίδονται αναμετρήσεις μεταξύ των λεγόμενων «Big Six» της Premier League, ενώ την τελευταία αγωνιστική της σεζόν, όταν κρίνονται τίτλοι, ευρωπαϊκά εισιτήρια και υποβιβασμοί, η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να φθάσει ακόμη και το 45%.

Πρόκειται για στοιχεία που εξηγούν γιατί οι τηλεοπτικές πλατφόρμες επενδύουν όλο και περισσότερο στις εμπορικές υπηρεσίες προς την αγορά της εστίασης και γιατί οι ιδιοκτήτες παμπ θεωρούν τις αθλητικές μεταδόσεις βασικό εργαλείο προσέλκυσης πελατών.

Πάνω από 1.500 ζωντανές μεταδόσεις τη νέα σεζόν

Για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 η Sky Sports θα μεταδώσει περισσότερους από 1.500 ζωντανούς αγώνες από τις διοργανώσεις Premier League, EFL, Women’s Super League και Scottish Premiership.

Από αυτούς, οι 215 αγώνες της Premier League θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το δίκτυο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία της υπηρεσίας προς επιχειρήσεις εστίασης.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η πρώτη χρονιά της νέας πενταετούς συμφωνίας για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Women’s Super League συνοδεύτηκε από αύξηση τηλεθέασης κατά 16%, δείχνοντας ότι και το γυναικείο ποδόσφαιρο αποκτά ολοένα μεγαλύτερη εμπορική δυναμική. Καθοριστικό ρόλο αποδίδει η Sky Sports και στην υπηρεσία Sky Sports+, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν διαφορετικούς αγώνες και να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους ανάλογα με το ενδιαφέρον της τοπικής πελατείας.

Το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ανάπτυξης

Ο διευθυντής πωλήσεων της Sky Business, Τζέιμς Τουέντλ, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της βρετανικής κοινωνικής ζωής και εξακολουθεί να δημιουργεί κοινές εμπειρίες που ξεπερνούν τα 90 λεπτά ενός αγώνα. Όπως αποκάλυψε, κατά μέσο όρο 1,77 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν κάθε εβδομάδα αγώνες της Premier League μέσω της Sky Sports σε χώρους εκτός κατοικίας, αριθμός αυξημένος κατά 23% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου να πλησιάζει, η Sky Sports εκτιμά ότι η σωστή συνδυασμένη αξιοποίηση τηλεοπτικού περιεχομένου, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων φιλοξενίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Premier League παραμένει κάτι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό πρωτάθλημα. Είναι ένας οικονομικός μοχλός που επηρεάζει την τηλεόραση, την εστίαση και συνολικά τη βρετανική αγορά υπηρεσιών.

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