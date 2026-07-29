Χαλ: Υπέγραψε ο Τζολάκης και «πετάει» για Τουρκία

Οι ανακοινώσεις μένουν για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στην Αγγλία, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται μέσα στη μέρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο -με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο- με την αγγλική ομάδα και όλες οι λεπτομέρειες της μεταγραφής έχουν διευθετηθεί.

Το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 15.000.000 ευρώ, ενώ έχουν συμφωνηθεί και σχετικά μπόνους.

Ο 23χρονος Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας έχει προγραμματιστεί να πετάξει σήμερα (29/07) στην Τουρκία για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα, όπου η Χαλ διεξάγει την προετοιμασία της και δίνει φιλικούς αγώνες.