ΜΜΕ Σλοβενίας: «Μία... ανάσα από τον ΠΑΟΚ Β ο 18χρονος στόπερ Σίμνοβετς»

Μία ανάσα από την απόκτηση του 18χρονου στόπερ Μάτεβς Σίμνοβετς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ Β, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Σλοβένων.

Οι ασπρόμαυροι κινούνται για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού μετά την προσθήκη του Γιώργου Σιδερά, ψάχνοντας έναν παίκτη «project» που μπορεί να πλαισιώσει και την Κ19 που θα αγωνιστεί και φέτος στο Youth League.

Μία από τις περιπτώσεις που έχουν κυκλώσει οι ιθύνοντες του Δικεφάλου είναι αυτή του 18χρονου (γεννημένος το 2008) στόπερ Μάτες Σίμνοβετς, που αγωνίζεται στην Μπράβο, η οποία κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το πρωτάθλημα της χώρας στην Κ19.

Ο Σίμνοβετς είναι από τους παίκτες που ξεχώρισαν με το δημοσίευμα να αναφέρει «ο Ματέβζ Σίμνοβετς φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στη μετακόμισή του στην Ελλάδα.

Είναι διεθνής με την Νέων της Σλοβενίας και αγωνίζεται τα τελευταία τρία χρόνια στη Μπράβο, έχοντας περάσει από τις ακαδημίες της Σέντσουρ. Με τη φανέλα της Κ19 της Μπράβο μετρά 59 συμμετοχές και 4 γκολ στο πρωτάθλημα νέων.