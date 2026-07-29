Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού: Ξεκίνημα με 4 σερί εντός έδρας ματς, πρώτο εκτός με Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός κάνεις πρεμιέρα στη νέα σεζόν κόντρα στην Παρί, έχοντας συνολικά 4 εντός έδρας σερί ματς!

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μια τετράδα αγώνων στην έδρα της στην εκκίνηση της κανονικής διάρκειας, με το πρώτο εκτός παιχνίδι να είναι η επιστροφή του Ζοτς στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν!

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:

Αγωνιστική 1: Παρί Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 2: Βιλερμπάν (Εντός)

Αγωνιστική 3: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εντός)

Αγωνιστική 4: Φενέρμπαχτσε (Εντός)

Αγωνιστική 5: Παρτιζάν (Εκτός)

Αγωνιστική 6: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)

Αγωνιστική 7: Μπασκόνια (Εντός)

Αγωνιστική 8: Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)

Αγωνιστική 9: Αναντολού Εφές (Εκτός)

Αγωνιστική 10: Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)

Αγωνιστική 11: Μπαρτσελόνα (Εντός)

Αγωνιστική 12: Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)

Αγωνιστική 13: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εκτός)

Αγωνιστική 14: Βαλένθια (Εκτός)

Αγωνιστική 15: Μπεσίκτας (Εκτός)

Αγωνιστική 16: Ολυμπιακός (Εντός)

Αγωνιστική 17: Ερυθρός Αστέρας (Εντός)

Αγωνιστική 18: Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)

Αγωνιστική 19: Ντουμπάι BC (Εκτός)

Αγωνιστική 20: Φενέρμπαχτσε (Εκτός)

Αγωνιστική 21: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εκτός)

Αγωνιστική 22: Βαλένθια (Εντός)

Αγωνιστική 23: Μπάγερν Μονάχου

(Εντός) Αγωνιστική 24: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)

Αγωνιστική 25: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 26: Ντουμπάι BC (Εντός)

Αγωνιστική 27: Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)

Αγωνιστική 28: Ολυμπιακός (Εκτός)

Αγωνιστική 29: Μπεσίκτας (Εντός)

Αγωνιστική 30: Μπασκόνια (Εκτός)

Αγωνιστική 31: Παρί (Εκτός)

Αγωνιστική 32: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εντός)

Αγωνιστική 33: Βιλερμπάν (Εκτός)

Αγωνιστική 34: Παρτιζάν (Εντός)

Αγωνιστική 35: Μπαρτσελόνα (Εκτός)

Αγωνιστική 36: Ερυθρός Αστέρας (Εκτός)

Αγωνιστική 37: Βίρτους Μπολόνια (Εντός)

Αγωνιστική 38: Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)



