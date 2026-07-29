Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού: Ξεκίνημα με 4 σερί εντός έδρας ματς, πρώτο εκτός με Παρτιζάν

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μια τετράδα αγώνων στην έδρα της στην εκκίνηση της κανονικής διάρκειας, με το πρώτο εκτός παιχνίδι να είναι η επιστροφή του Ζοτς στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν!
Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:
Αγωνιστική 1: Παρί Μπάσκετ (Εντός)
Αγωνιστική 2: Βιλερμπάν (Εντός)
Αγωνιστική 3: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εντός)
Αγωνιστική 4: Φενέρμπαχτσε (Εντός)
Αγωνιστική 5: Παρτιζάν (Εκτός)
Αγωνιστική 6: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)
Αγωνιστική 7: Μπασκόνια (Εντός)
Αγωνιστική 8: Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)
Αγωνιστική 9: Αναντολού Εφές (Εκτός)
Αγωνιστική 10: Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)
Αγωνιστική 11: Μπαρτσελόνα (Εντός)
Αγωνιστική 12: Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)
Αγωνιστική 13: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εκτός)
Αγωνιστική 14: Βαλένθια (Εκτός)
Αγωνιστική 15: Μπεσίκτας (Εκτός)
Αγωνιστική 16: Ολυμπιακός (Εντός)
Αγωνιστική 17: Ερυθρός Αστέρας (Εντός)
Αγωνιστική 18: Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)
Αγωνιστική 19: Ντουμπάι BC (Εκτός)
Αγωνιστική 20: Φενέρμπαχτσε (Εκτός)
Αγωνιστική 21: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εκτός)
Αγωνιστική 22: Βαλένθια (Εντός)
Αγωνιστική 23: Μπάγερν Μονάχου
(Εντός) Αγωνιστική 24: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)
Αγωνιστική 25: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εντός)
Αγωνιστική 26: Ντουμπάι BC (Εντός)
Αγωνιστική 27: Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)
Αγωνιστική 28: Ολυμπιακός (Εκτός)
Αγωνιστική 29: Μπεσίκτας (Εντός)
Αγωνιστική 30: Μπασκόνια (Εκτός)
Αγωνιστική 31: Παρί (Εκτός)
Αγωνιστική 32: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εντός)
Αγωνιστική 33: Βιλερμπάν (Εκτός)
Αγωνιστική 34: Παρτιζάν (Εντός)
Αγωνιστική 35: Μπαρτσελόνα (Εκτός)
Αγωνιστική 36: Ερυθρός Αστέρας (Εκτός)
Αγωνιστική 37: Βίρτους Μπολόνια (Εντός)
Αγωνιστική 38: Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)