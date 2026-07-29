Το αναλυτικό πρόγραμμα ΠΑΟΚ και Άρη στο EuroCup

ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν το πρόγραμμά τους ενόψει της νέας σεζόν του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αποτελούν εκ των βασικών πρωταγωνιστών της νέας σεζόν στο EuroCup, με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να μαθαίνουν το πρωί της Τετάρτης (29/7) το αναλυτικό τους πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δικεφάλου

1η αγωνιστική (30/09): ΠΑΟΚ – Μανρέσα 20:00

2η αγωνιστική (06/10): Μονακό – ΠΑΟΚ 19:30

3η αγωνιστική (13/10): Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ 19:00

4η αγωνιστική (21/10): ΠΑΟΚ – Ουλμ 20:00

5η αγωνιστική (27/10): Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ 19:00

6η αγωνιστική (03/11): ΠΑΟΚ – Ρόμα SPQR 20:00

7η αγωνιστική (10/11): Μπάλκαν Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ 19:00

8η αγωνιστική (18/11): Μανρέσα – ΠΑΟΚ 20:30

9η αγωνιστική (08/12): ΠΑΟΚ – Μονακό 20:00

10η αγωνιστική (16/12): ΠΑΟΚ – Λιετκαμπέλις 20:00

11η αγωνιστική (23/12): Ουλμ – ΠΑΟΚ 19:00

12η αγωνιστική (29/12): ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ 20:30

13η αγωνιστική (06/01): Ρόμα SPQR – ΠΑΟΚ 20:00

14η αγωνιστική (13/01): ΠΑΟΚ – Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 20:00

Aναλυτικά το πρόγραμμα των κιτρινόμαυρων:

1η αγωνιστική (29/9)

Λε Μαν-Άρης 21:00

2η αγωνιστική (7/10)

Άρης-Μπούργκος 20:00

3η αγωνιστική (14/10)

Άρης-Ντερτόνα Τορτόνα 20:00

4η αγωνιστική (20/10)

Ροστόκ-Άρης 21:00

5η αγωνιστική (28/10)

Άρης-Τσεντεβίτα/Ολίμπια 20:00

6η αγωνιστική (4/11)

Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης 20:00

7η αγωνιστική (11/11)

Άρης-Ρίγα Ζέλι 20:00

8η αγωνιστική (18/11)

Άρης-Λε Μαν 20:00

9η αγωνιστική (9/12)

Μπούργκος-Άρης 21:30

10η αγωνιστική (15/12)

Ντερτόνα Τορτόνα-Άρης 20:30

11η αγωνιστική (22/12)

Άρης-Ροστόκ 20:00

12η αγωνιστική (30/12)

Τσεντεβίτα/Ολίμπια-Άρης 19:30

13η αγωνιστική (5/1/2027)

Άρης-Χάποελ Ιερουσαλήμ 20:00

14η αγωνιστική (12/1/2027)

Ρίγα Ζέλι-Άρης 19:00