Το αναλυτικό πρόγραμμα ΠΑΟΚ και Άρη στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αποτελούν εκ των βασικών πρωταγωνιστών της νέας σεζόν στο EuroCup, με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να μαθαίνουν το πρωί της Τετάρτης (29/7) το αναλυτικό τους πρόγραμμα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δικεφάλου
1η αγωνιστική (30/09): ΠΑΟΚ – Μανρέσα 20:00
2η αγωνιστική (06/10): Μονακό – ΠΑΟΚ 19:30
3η αγωνιστική (13/10): Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ 19:00
4η αγωνιστική (21/10): ΠΑΟΚ – Ουλμ 20:00
5η αγωνιστική (27/10): Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ 19:00
6η αγωνιστική (03/11): ΠΑΟΚ – Ρόμα SPQR 20:00
7η αγωνιστική (10/11): Μπάλκαν Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ 19:00
8η αγωνιστική (18/11): Μανρέσα – ΠΑΟΚ 20:30
9η αγωνιστική (08/12): ΠΑΟΚ – Μονακό 20:00
10η αγωνιστική (16/12): ΠΑΟΚ – Λιετκαμπέλις 20:00
11η αγωνιστική (23/12): Ουλμ – ΠΑΟΚ 19:00
12η αγωνιστική (29/12): ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ 20:30
13η αγωνιστική (06/01): Ρόμα SPQR – ΠΑΟΚ 20:00
14η αγωνιστική (13/01): ΠΑΟΚ – Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 20:00
Aναλυτικά το πρόγραμμα των κιτρινόμαυρων:
1η αγωνιστική (29/9)
Λε Μαν-Άρης 21:00
2η αγωνιστική (7/10)
Άρης-Μπούργκος 20:00
3η αγωνιστική (14/10)
Άρης-Ντερτόνα Τορτόνα 20:00
4η αγωνιστική (20/10)
Ροστόκ-Άρης 21:00
5η αγωνιστική (28/10)
Άρης-Τσεντεβίτα/Ολίμπια 20:00
6η αγωνιστική (4/11)
Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης 20:00
7η αγωνιστική (11/11)
Άρης-Ρίγα Ζέλι 20:00
8η αγωνιστική (18/11)
Άρης-Λε Μαν 20:00
9η αγωνιστική (9/12)
Μπούργκος-Άρης 21:30
10η αγωνιστική (15/12)
Ντερτόνα Τορτόνα-Άρης 20:30
11η αγωνιστική (22/12)
Άρης-Ροστόκ 20:00
12η αγωνιστική (30/12)
Τσεντεβίτα/Ολίμπια-Άρης 19:30
13η αγωνιστική (5/1/2027)
Άρης-Χάποελ Ιερουσαλήμ 20:00
14η αγωνιστική (12/1/2027)
Ρίγα Ζέλι-Άρης 19:00