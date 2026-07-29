Σιδηρόδρομος: «Χρυσό» ντιλ 62 εκατ., αλλά οι «καμπάνες» της ΡΑΣ εκθέτουν τον ΟΣΕ για την ασφάλεια

Νέα πρόστιμα για το περιστατικό με συρμό του Προαστιακού που λίγο έλειψε να βρεθεί στη σήραγγα του μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, από το βήμα της Βουλής διαβεβαίωνε ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος σήμερα «βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των τελευταίων δεκαετιών», μόλις λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) δεν λειτουργεί ακόμη σε κανένα σημείο του δικτύου, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) επέβαλε νέα πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train για το πρωτοφανές συμβάν του 2024 όταν συρμός του Προαστιακού λίγο έλειψε να βρεθεί στη σήραγγα του μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Ο κ. Παληός βρέθηκε ξανά στη Βουλή προκειμένου να ενημερώσει για τη «χρυσή σύμβαση» των 62 εκατ. ευρώ που θα υπογράψει εντός της εβδομάδας ο Οργανισμός για 5 + 5 χρόνια με την γερμανική Deutsche Bahn, σε ρόλό technical manager καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να εναποθέτει πλέον τις ελπίδες της για αλλαγή σελίδας στις ελληνικές ράγες στους γερμανικούς σιδηροδρόμους.

Ωστόσο, η απόφαση της ΡΑΣ που δημοσιοποιήθηκε την ίδια μέρα αποτελεί την απόδειξη των προβλημάτων ασφαλείας που εξακολουθούν να ταλανίζουν το δίκτυο. Συνολικά για το συμβάν στη Δουκίσσης Πλακεντίας, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις δύο εταιρείες από την Αρχή ανέρχονται σε 300.000 ευρώ και συγκεκριμένα 120.000 ευρώ στον ΟΣΕ και 180.000 ευρώ στη Hellenic Train.

Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης της ΡΑΣ δεν είναι τόσο το ύψος των κυρώσεων, όσο κυρίως οι ισχυρισμοί των δύο βασικών σιδηροδρομικών φορέων της χώρας, οι οποίοι καταδεικνύουν ότι περίπου 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών με τα 57 θύματα, εξακολουθεί να μην έχει εμπεδωθεί η απαιτούμενη κουλτούρα ασφαλείας στους βασικούς παίκτες της αγοράς.

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