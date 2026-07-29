Ερωτήματα και προβληματισμός για τον ορισμό του Πολωνού Σίλβερτσακ στο ΠΑΟΚ - Ντιναμό από την UEFA!

Η απόφαση της UEFA να ορίσει Πολωνό διαιτητή σε ματς ουκρανικής ομάδας και η προσοχή όλων στην Τούμπα...

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η απόφαση της UEFA να ορίσει τον Πολωνό διαιτητή Ντάνιελ Σίλβερτσακ στην κρίσιμη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και στον επαναληπτικό του 2-3 στη Lublin Arena, μία επιλογή που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και πολλά ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία λήφθηκε μία τέτοια απόφαση...

Ο ορισμός Πολωνού ρέφερι σε ένα παιχνίδι ουκρανικής ομάδας αποτελεί μία εξέλιξη που προκαλεί εύλογες απορίες, καθώς δημιουργεί μία ιδιαίτερη συνθήκη πριν από μία αναμέτρηση υψηλής πίεσης και μεγάλης σημασίας. Το θέμα έχει ήδη πάρει διαστάσεις, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία όφειλε να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή σε μία τόσο ευαίσθητη αναμέτρηση.

Η επιλογή του Σίλβερτσακ έρχεται σε μία χρονική στιγμή όπου το παραμικρό στοιχείο μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία και το κλίμα γύρω από το παιχνίδι.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο ΠΑΟΚ οφείλει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο αγωνιστικό σκέλος και μόνο, να μην παρασυρθεί από ορισμούς και τεχνητό κλίμα που επιχειρείται από τον αντίπαλο, καθώς είναι ένα ματς με ιδιαιτερότητες και άπαντες πρέπει να δείξουν απόλυτη προσοχή.

Άλλωστε, η πρόθεση της Ντιναμό να δημιουργήσει κλίμα ενόψει του αγώνα της Τούμπας μέσω εμπρηστικής ανακοίνωσης μετά το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, μόνο τυχαία δεν ήταν...

Η UEFA βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κριτική για έναν ορισμό που προκαλεί συζητήσεις πριν ακόμη ξεκινήσει η αναμέτρηση. Σε ένα ματς, όπου η κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, η επιλογή του Πολωνού διαιτητή σε παιχνίδι ουκρανικής ομάδας έχει ήδη ανοίξει μία μεγάλη κουβέντα και ευχή όλων, το θύμα να μην είναι ο ΠΑΟΚ...